Оперативный штаб: в Самарской области будут усилены ограничительные меры из-за COVID-19

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Во вторник, 21 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел заседание оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона.

«Ситуация на территории региона по распространению коронавирусной инфекции остается напряженной, – отметил губернатор в начале заседания. – Мы обязаны со всей ответственностью рассмотреть вопросы, определиться с решениями, которые мы будем принимать на основании тщательного исследования ситуации».

Один из главных вопросов повестки – ограничительные меры для снижения темпов заболеваемости COVID-19. Напомним, за последние сутки выявлено 524 новых случая. За 37 неделю отмечается рост заболеваемости в разных возрастных группах. Меньше стали болеть дети до 1 года, незначительное снижение по уровню заболеваемости наблюдается среди людей старше 50 лет. Среди заболевших снизилось количество работающих людей и пенсионеров.

Сегодня в регионе 23 медучреждения принимают пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. В госпиталях организовано 4811 коек для пациентов с COVID-19. Еще 567 мест зарезервировано дополнительно – при необходимости они будут развернуты уже к понедельнику.

В настоящее время лечение в госпиталях региона проходит более 4,6 тысяч жителей региона, из которых больше половины находятся в среднетяжелом состоянии – на кислородной поддержке. Еще порядка 12 тысяч человек лечатся амбулаторно.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян вышел с предложением о приостановке консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций. Это не коснется больных онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также тех категорий, которые будут определены отдельным приказом областного минздрава. В полном объеме продолжится работа экстренной помощи.

«Мера предлагается с целю профилактики заражений в отделениях. Кроме того, нам необходимо высвободить часть медработников для того, чтобы направить их в COVID-госпитали и сосредоточить на неотложной помощи», – отметил Армен Бенян. Инициатива руководителя минздрава была поддержана.

Кроме того, решением оперативного штаба будет ограничена деятельность ресторанов, кафе, столовых и других пунктов общественного питания. В период с 21.00 до 6 утра им будет разрешено работать при условии заполняемости залов не более 50%. «Если владельцы учреждений общепита не будут соблюдать ограничения, будем принимать более жесткие меры», – подчеркнул губернатор. Дмитрий Азаров поручил вместе с предпринимателями обсудить вопросы соблюдения ограничительных мер в течение недели – до следующего заседания регионального штаба.

Также запрещается нахождение несовершеннолетних детей в торговых центрах и фудкортах без сопровождения взрослых или законных представителей.

При этом, участники штаба в связи с ростом заболеваемости сошлись на мнении по ужесточению контроля за действующими ограничениями: соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

«С этим безусловно согласен. И всех глав муниципальных образований, представителей правоохранительных органов нужно нацелить на самый жесткий контроль исполнения предписаний главного санитарного врача», – акцентировал Дмитрий Азаров.

С этим согласилась и исполняющая обязанности главного санитарного врача Самарской области Светлана Шерстнева: «В осенний период особенно важно соблюдать простые, но эффективные меры профилактики: носить маски, мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию и, конечно, прививаться».

На сегодняшний день почти 1,1 миллиона человек сделали прививки от COVID-19, из них свыше 1,03 миллионов жителей полностью завершили вакцинацию. Исполнение плана вакцинации в Самарской области составляет 54,33%, что выше среднероссийского показателя (49,39%). Среди муниципальных образований региона в лидерах – Камышлинский, Хворстянский, Елховский и Исаклинский районы – там уровень вакцинации превышает 90%.

Армен Бенян призвал усилить информационное сопровождение прививочной кампании. Особое внимание следует уделить людям старше 60 лет. «В области более 280 тысяч человек в возрасте 60+ еще не привиты. Это зона нашего особого внимания, поскольку заболевают они чаще и болеют гораздо тяжелее, – подчеркнул министр здравоохранения региона. – У есть все ресурсы для того, чтобы эту категорию людей привить от коронавируса как можно скорее».

Отдельное внимание было уделено вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в регион поступило 563 150 доз. Уже привито более ста тысяч человек.

«Мы сегодня приняли, на мой взгляд, абсолютно верные решения. Мы входим в осенний период, когда отмечается понижение температур. Людям нужно объяснять и добиваться результата – исполнения ограничительных мер», – резюмировал Дмитрий Азаров.