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Оперативно оказывать медицинскую помощь юным жителям Чапаевска помогает новый автомобиль

29 сентября 2023 20:32
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Чапаевские педиатры совершили более 1000 выездов к пациентам на новом автомобиле.

Оперативно оказывать помощь юным жителям города помогает автомобиль на базе «Лада-Нива». Он поступил в детскую поликлинику в мае по национальному проекту «Здравоохранение».

Мобильные бригады добираются к маленьким пациентам для оказания помощи на дому, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории. За 4 месяца специалисты совершили более тысячи выездов.

 «В зоне внимания нашей амбулаторной службы – почти 14 тысяч детей, – рассказала заведующая детской поликлиникой Чапаевской центральной районной больницы Светлана Теплова. – Часть территории Чапаевска – частный сектор, в этих условиях новый автомобиль просто незаменим. Машина с хорошей проходимостью – подспорье для педиатров. Кроме того, машина оборудована местом для транспортировки маломобильных пациентов».

В начале года в Чапаевскую больницу поступил еще один автомобиль — «Лада-Гранта». Он используется для оказания помощи взрослым.

Напомним, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В Самарской области работа по развитию первичной медико-санитарной помощи, оснащению медучреждений современным оборудованием и автотранспортом ведётся при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

Всего в этом году в медучреждения региона поставлен 131 автомобиль для оказания неотложной помощи.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО

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