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Ольга Козлова: не всякое уплотнение в молочной железе является злокачественным новообразованием

12 октября 2022 15:42
157
Для определения характера заболевания необходимо обратиться к врачу.

Заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ольга Козлова:

- У женщин лидирующее место среди всех онкологических заболеваний уже не первый год занимают новообразования молочной железы.

Не всякое уплотнение в молочной железе является злокачественным новообразованием. Для определения характера заболевания необходимо обратиться к врачу. Существует ряд доброкачественных заболеваний молочной железы, которые могут быть обусловлены гормональными нарушениями в женском организме - это аденома, фиброаденома, фиброзно-кистозная болезнь и др. Но, несмотря на доброкачественность, они являются предраковым заболеванием. Такие пациенты должны регулярно 1 раз в год наблюдаться у врача-маммолога.

Чтобы не допустить запущенных случаев рака молочной железы, по программе диспансеризации всем женщинам старше 40 лет проводится маммография 1 раз в 2 года. Пациенткам с доброкачественными заболеваниями молочной железы УЗИ проводится ежегодно.

В лечебных учреждениях региона, включая и наш онкологический диспансер, есть все необходимые условия для ранней диагностики опухолей молочных желез. Нужно только вовремя обратиться к врачу при появлении малейших симптомов заболевания.

Ответственное отношение к собственному здоровью — это залог долгой успешной жизни.
Не откладывайте визит к врачу, ведь это может спасти жизнь!

 

Фото:   минздрав СО

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