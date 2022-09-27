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Активное долголетие можно сохранить благодаря простым правилам здоровой жизни.
Олег Фатенков: как сохранить здоровье и жить полноценно и качественно в старшем возрасте?
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Олег Фатенков: как сохранить здоровье и жить полноценно и качественно в старшем возрасте?

27 сентября 2022 15:10
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Активное долголетие можно сохранить благодаря простым правилам здоровой жизни.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков:

 - Как сохранить здоровье и жить полноценно и качественно в старшем возрасте?

Активное долголетие можно сохранить благодаря простым правилам здоровой жизни. Прежде всего хочу напомнить всем о важности профилактических мероприятий. В поликлинике по месту жительства, а сельским жителям также в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, нужно пройти диспансеризацию и узнать все о состоянии своего организма. В кабинете медицинской профилактики вам выдадут паспорт здоровья, который позволит обратить пристальное внимание на выявленные изменения и заболевания, при необходимости пройти лечение.

Это особенно важно для людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, обструктивные болезни легких. К сожалению, остаются с нами новая коронавирусная инфекция и постковидный синдром. Все это требует от каждого из нас прохождения регулярной профилактической диспансеризации. По результатам обследования лечащий врач подготовит вам программу диспансерного наблюдения и лечения, предложит пройти вакцинацию или ревакцинацию от инфекционных болезней. Придерживаясь врачебного плана рекомендаций и здорового образа жизни, вы сможете сохранить здоровье и долголетие.

В осенний холодный период у каждого из нас возрастает риск заболеть простудными заболеваниями и гриппом. Если одновременно заразиться коронавирусной инфекцией и гриппом, то процесс может протекать значительно тяжелее. Вот почему сейчас нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью и простым мерам профилактики: почаще мойте руки с мылом, надевайте маску, меняйте ее каждые 2 часа, не трогайте руками глаза, нос или рот, соблюдайте дистанцию до окружающих вас людей, избегайте посещения общественных мест. Постарайтесь вести здоровый образ жизни, регулярно проветривайте помещения.

Вакцинация против гриппа необходима всем, а людям из групп риска (дети, пациенты с хроническими заболеваниями) рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъёма заболеваемости. Привиться нужно и тем, кто не имеет сопутствующих заболеваний и фактически здоров. Именно здоровые носители, чаще болея бессимптомно, заражают пожилых членов семьи. В настоящее время разрешено одновременно с вакцинацией от гриппа использовать вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Таким образом можно предотвратить тяжелые последствия этих заболеваний.

В том случае, если вы, несмотря на меры профилактики, заболели, останьтесь дома и срочно обратитесь к врачу. Соблюдайте постельный режим и все рекомендации доктора.

Сохранить активное долголетие помогут простые, но важные правила. Не забывайте, что здоровый ночной сон в течение 8 часов — залог бодрости в течение всего дня.

Рациональное и сбалансированное питание, которое содержит овощи и фрукты, полноценные белки и минимум сладкого и соленого, позволит вам поддерживать регулярную физическую активность. Стоит заняться пешими прогулками, скандинавской ходьбой для поддержания мышечного тонуса.

Нельзя забывать и о психическом здоровье. Попробуйте научиться чему-то новому, простите прежние обиды, берегите себя и будьте здоровы!

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