Около 550 человек за год получили медпомощь в трассовых медпунктах региона

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В Самарской области работают 4 трассовых медицинских пункта, которые развернуты в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Благодаря им медицинская бригада максимально быстро доезжает до места происшествия и эвакуирует пострадавших.

За 2024 год специалисты трассовых пунктов совершили 115 выездов на место аварий. Медицинская помощь оказана 76 пострадавшим, в том числе эвакуировано — 34 человека. Порядка 470 водителей и пассажиров обратились к дежурным бригадам пунктов по поводу ухудшения самочувствия в дороге.

Трассовые медицинские пункты расположены на аварийно-опасных участках трассы М5:

ТМП "Антоновка" - 1122 км. М-5 "Урал";

ТМП "Курумоч" - 1013 км. М-5 "Урал";

ТМП "Печерское" - 922 км. М-5 "Урал";

ТМП "Августовка" - 125 км. А-300;

«Медицинские пункты представляют собой мобильные модули, в которых размещается бригада скорой медицинской помощи. Трассовые медицинские пункты полностью автономны и работают круглосуточно. С составе медицинской бригады 2 фельдшера и водитель. Санитарный автомобиль класса «В» укомплектован медицинскими укладками, аппаратами и лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи», - рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, и.о. директора Самарского областного центра медицины катастроф Мария Горбунова.

В этом году рассматривается вопрос о выделении денежных средств из областного бюджета на открытие пятого трассового медицинского пункта в Шигонском районе. Наличие еще одного ТМП на федеральной трассе заметно увеличит качество и скорость оказания медицинской помощи при возникновении экстренной ситуации на дороге .

Основные задачи трассового медицинского пункта:

- оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

- транспортировка пострадавших в ближайшие медицинские учреждения 2-3 уровня

- оказание медицинской помощи лицам, с ухудшением состояния в ходе путешествия по трассе.

Специалисты напоминают, безопасность на дорогах зависит от всех участников дорожного движения. Помните: для сохранения жизни и здоровья в случае недомогания и алкогольного опьянения не садитесь за руль. Соблюдайте все правила дорожного движения и обучайте детей поведению на дорогах. В результате чего количество дорожно-транспортных происшествий заметно снизится.

Фото: минздрав СО