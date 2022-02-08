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Около 3000 детей прошли обследование на аппарате КТ в детской больнице Тольятти

8 февраля 2022 19:30
53
Тольяттинская детская клиническая больница оказывает медицинскую помощь детям не только из Тольятти, а также из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского, Сызранского районов.

В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» для маленьких пациентов детской больницы Тольятти был поставлен новый компьютерный томограф. За 2 года работы на аппарате обследовали около 3 тысяч детей.

Одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, — развитие детской медицины. Повышение доступности и качества медицинских услуг — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Тольяттинская детская клиническая больница оказывает медицинскую помощь детям не только из Тольятти, а также из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского, Сызранского районов.

На базе учреждения работает межрайонный травмоцентр первого уровня.

«К нам поступают дети, в том числе, с тяжелыми сочетанными травмами, — рассказала главный врач больницы Светлана Гаршина. — Обновление диагностической базы позволяет оказывать качественную медицинскую помощь нашим маленьким пациентам. Так, за период действия национального проекта «Здравоохранение» больница получила более 15 единиц медицинского оборудования для диагностики заболеваний и проведения оперативных вмешательств. Мы также получили магнитно-резонансный томограф, комплекс рентгеновский диагностический, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, аппараты УЗИ, электрокардиограф».

За год в детской больнице получают лечение более 12500 маленьких пациентов. Медучреждение участвует в реализации программы по оказанию медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях вдоль федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» на территории Самарской области.

 

Фото:    pixabay

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Здравоохранение
Тольяттинская детская клиническая больница оказывает медицинскую помощь детям не только из Тольятти, а также из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского, Сызранского районов.
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