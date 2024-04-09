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Около 300 жителей села Самовольно-Ивановка получают медицинскую помощь в новом ФАПе

9 апреля 2024 14:27
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ФАП оснащен всем необходимым — как для проведения диспансеризации, так и для оказания помощи по неотложным и экстренным показаниям.

В старейшем селе Алексеевского района работает новый ФАП

Около 300 жителей села Самовольно-Ивановка получают медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте. Здание возведено благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Прием пациентов ведет фельдшер Александр Круглов.
«В новом здании светлые и уютные кабинеты. ФАП оснащен всем необходимым — как для проведения диспансеризации, так и для оказания помощи по неотложным и экстренным показаниям. Поставлены электрокардиограф, дефибриллятор, специализированные укладки, — отметил фельдшер. — Мои пациенты очень активны. Ответственно относятся к профилактике, выполняют все рекомендации. Большинство жителей — люди старшего возраста, поэтому качество и доступность амбулаторной помощи очень важны».

За последние годы в Алексеевском и Нефтегорских районах возведены 9 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина

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