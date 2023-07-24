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Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения

24 июля 2023 19:00
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Офтальмолог рассказала о вреде гаджетов для детского зрения

Гаджеты негативно влияют на органы зрения ребенка. К концу младших классов осевая близорукость имеется у 10% детей в России, а к окончанию школы — уже у 30–50%, рассказала в понедельник, 24 июля, доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова.

Специалист добавила, что возникают и необратимые изменения в глазном яблоке: оно вытягивается, меняется внутренняя структура, в том числе сетчатка.

«Могут возникать дистрофические изменения, которые в конечном счете являются не только оптической проблемой, но и медицинским заболеванием. Эта проблема характерна для всех развитых стран. Близоруких молодых людей сейчас стало в два раза больше. Это связано с большим напряжением зрительного аппарата вблизи», — пояснила она в беседе с «Абзацем».

Шилова отметила, что в 80% случаев близорукости к ней имелась генетическая предрасположенность. Но если активно пользоваться гаджетами в юном возрасте, появление и развитие этой болезни ускорится.

«Когда ребенку назначаются очки или контактные линзы, это средство коррекции обязательно должно использоваться. Есть миф, что очки портят зрение. На самом деле в них орган зрения развивается более гармонично и полноценно», — рассказала врач.

Специалист отметила, что мягкие контактные линзы для детей являются самым опасным способом коррекции. При этом эффективна ночная контактная коррекция, когда ребенок спит в жестких линзах по 7–8 часов, а в течение дня видит хорошо.

Для минимизации риска развития проблем со зрением у школьника, нужно соблюдать некоторые правила. Детям младшего школьного возраста рекомендуется проводить в гаджетах не больше двух часов в день, а каждые 30 минут следует делать паузу в 10–15 минут. Офтальмолог подчеркнула, что важны яркость монитора, расстояние от глаз и правильное положение ребенка.

Для профилактики полезно заниматься теннисом или бадминтоном, а также гулять минимум два-три часа в день.

«Лучше проводить время на свежем воздухе. Дети, которые много гуляют, близорукостью страдают в три-пять раз реже. Сейчас даже часть занятий рекомендуется проводить на свежем воздухе», — добавила Шилова.

По словам эксперта, благодаря естественному свету вырабатывается гормон, активизирующий рост глазного яблока. Питание тоже влияет на здоровье глаз. Например, высокоуглеводная диета и фастфуд препятствуют здоровому развитию зрительного органа, пишут "Известия".

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