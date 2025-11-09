Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами

146

Изучить сетчатку глаза без специального оборудования невозможно, однако заболевания обычно проявляются определенными симптомами. На какие тревожные «звоночки» стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказал Игорь Азнаурян, офтальмолог, офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор»

Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.

«Отдельные «мушки» перед глазами, появляющиеся время от времени, — как правило, не повод для беспокойства и могут быть вариантом нормы. Однако по-настоящему тревожным симптомом является появление ощущения внезапного возникновения целого «роя мушек», густая паутина или завеса, особенно если они сопровождаются яркими вспышками света. Именно так проявляется разрыв сетчатки — состояние, требующее неотложной помощи, так как оно может привести к ее отслойке», — предупредил доктор.

Еще один опасный симптом — появление «завесы» в поле зрения или искажение прямых линий.

«Любое внезапное искажение зрения требует немедленного обращения к врачу. Если сбоку, сверху или снизу поля зрения наползает темная пелена или завеса, это симптом отслойки сетчатки. Другим тревожным признаком является ситуация, когда прямые линии (например, оконные рамы или плитка) кажутся волнистыми, а изображение — затуманенным. Это может быть симптомом поражения центральной зоны сетчатки — возрастной макулодистрофии (ВМД) или окклюзии сосудов сетчатки. Оба состояния опасны для зрения», — сказал он.

Кроме того, нельзя игнорировать внезапный «туман» перед глазом.

«Если зрение на одном глазу резко затуманилось, как будто вы смотрите через слой целлофана, — это может говорить о серьезных сосудистых проблемах. Например, об окклюзии (закупорке) вены сетчатки или кровоизлиянии, что часто случается при сахарном диабете и высоком давлении», — добавил эксперт.

«При появлении любых из перечисленных симптомов следует немедленно обратиться в специализированную глазную клинику — не надейтесь, что проблема исчезнет сама собой. Регулярно проходите осмотры», — резюмировал врач.

Фото: pxhere.com