Офтальмолог больницы Ерошевского Андрей Золотарев: «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением

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13 октября – Всемирный день зрения. Всемирный день зрения – день, который во всем мире ежегодно отмечается каждый второй четверг октября по решению ВОЗ в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на зрение».



Всемирный день зрения призван привлечь всеобщее внимание к необходимости мер по сокращению заболеваний органа зрения (слепоты, нарушения зрения).



Главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, доктор медицинских наук Андрей Владимирович Золотарев:



- Часто привычные и понятные вещи, то, что нам кажется естественным и привычным, не всегда мы ценим и адекватно оцениваем. «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением. Ценность зрения очевидна для всех, но мероприятиям для сохранения здоровья глаз не всегда уделяется должного внимания.

Факторы гиподинамии, хронический стресс, неточное исполнение назначений лечащего врача при наличии глазного заболевания (в том числе при слепоте или слабовидении) - все эти показатели влияют на качество и продолжительность жизни.



Чтобы сохранить здоровье глаз, хорошее зрение, необходимо периодически проходить офтальмологические осмотры.

Кроме профилактических осмотров, обратиться к врачу нужно при жалобах: снижение зрения, дискомфорт и усталость в глазах, покраснение глаз, боль в глазу.



Регулярное прохождение профилактических осмотров у врача-офтальмолога позволяет:

- Не допустить возникновения глазных заболеваний, например, дальнозоркости и близорукости;

- Предотвратить часто встречающиеся глазные болезни, например, глаукому и катаракту;

- Вовремя выявлять любое офтальмологическое нарушение в органе зрения.



Ведение здорового образа жизни и своевременный контроль зрения, достоверно снижают риск развития заболеваний органов зрения!

Фото: минздрав СО