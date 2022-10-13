Офтальмолог больницы Ерошевского Андрей Золотарев: «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист получила единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в размере 750 тысяч рублей.
«Земский фельдшер»: в Хворостянском районе приступила к работе фельдшер Людмила Ионова
В указанное время любой желающий может позвонить по телефону и получить компетентный ответ на свой вопрос.
14 октября время прямой линии с начальником ГИБДД СО Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
Зачисление средств продолжится по мере предоставления данных о бойцах министерством обороны.
Две третьих мобилизованных в Самарской области получили выплату в 50 тысяч рублей
В регионе продолжается работа над проектом бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.
Работу по формированию бюджета обсудили с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации
В июле–сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей.
Сбер выдаёт всё больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности погибшего, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции.
Полицейские устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного на окраине села Грачевка 
Три школы из них в Самарской области (две в Самаре, одна — в Тольятти).
Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании «ПроШкола» финансирование на строительство семи школ
Судом женщине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в убийстве своей малолетней дочери
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Офтальмолог больницы Ерошевского Андрей Золотарев: «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением

13 октября 2022 17:25
302
13 октября – Всемирный день зрения. 

13 октября – Всемирный день зрения. Всемирный день зрения – день, который во всем мире ежегодно отмечается каждый второй четверг октября по решению ВОЗ в рамках реализации Глобальной программы по борьбе со слепотой «Зрение 2020: Право на зрение».

Всемирный день зрения призван привлечь всеобщее внимание к необходимости мер по сокращению заболеваний органа зрения (слепоты, нарушения зрения).

Главный внештатный офтальмолог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, доктор медицинских наук Андрей Владимирович Золотарев:

- Часто привычные и понятные вещи, то, что нам кажется естественным и привычным, не всегда мы ценим и адекватно оцениваем. «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением. Ценность зрения очевидна для всех, но мероприятиям для сохранения здоровья глаз не всегда уделяется должного внимания.
Факторы гиподинамии, хронический стресс, неточное исполнение назначений лечащего врача при наличии глазного заболевания (в том числе при слепоте или слабовидении) - все эти показатели влияют на качество и продолжительность жизни.

Чтобы сохранить здоровье глаз, хорошее зрение, необходимо периодически проходить офтальмологические осмотры.
Кроме профилактических осмотров, обратиться к врачу нужно при жалобах: снижение зрения, дискомфорт и усталость в глазах, покраснение глаз, боль в глазу.

Регулярное прохождение профилактических осмотров у врача-офтальмолога позволяет:
- Не допустить возникновения глазных заболеваний, например, дальнозоркости и близорукости;
- Предотвратить часто встречающиеся глазные болезни, например, глаукому и катаракту;
- Вовремя выявлять любое офтальмологическое нарушение в органе зрения.

Ведение здорового образа жизни и своевременный контроль зрения, достоверно снижают риск развития заболеваний органов зрения!

 

Фото:    минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Специалист получила единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в размере 750 тысяч рублей.
13 октября 2022  19:57
«Земский фельдшер»: в Хворостянском районе приступила к работе фельдшер Людмила Ионова
26
13 октября – Всемирный день зрения. 
13 октября 2022  17:25
Офтальмолог больницы Ерошевского Андрей Золотарев: «Что имеем – не храним» - эта поговорка четко описывает ситуацию со зрением
302
Главный врач Тольяттинского психоневрологического диспансера Ираида Селезнева рассказывает о мерах профилактики психических расстройств.
13 октября 2022  14:56
Врач Ираида Селезнева: в вопросе профилактики психических расстройств важны физические нагрузки
192
Врачи извлекли из тела женщины большое количество гноя, обработали рану и установили дренажи для оттока содержимого из раны.
13 октября 2022  14:18
В Подмосковье врачи спасли пациентку с гнойным процессом, который развился из-за невылеченного зуба
181
В Самаре за сутки заболели 205 человек.
13 октября 2022  14:06
В Самарской области за минувшие сутки выявлены 562 новых случая COVID-19
218
В Самарской области увеличится сумма больничного пособия
13 октября 2022  12:34
В Самарской области увеличится сумма больничного пособия
208
Так, врач отметил, что полное ограничение поступления жиров в организм может спровоцировать развитие патологической подвижности почек.
12 октября 2022  21:23
Уролог назвал диеты, увеличивающие риск мочекаменной болезни
482
В «Школе памяти» самарские психиатры помогают пациентам с когнитивными нарушениями.
12 октября 2022  21:06
В Самарской областной клинической психиатрической больнице для жителей работает «Школа памяти»
430
12 октября исполняется 101 год со Дня образования медицинской службы МВД России, которая является важным звеном системы здравоохранения РФ.
12 октября 2022  19:31
К 101-летию службы: медики МВД СО награждены Почетными грамотами и ценными подарками
494
Обновлен интерьер офиса, заменены напольные покрытия и двери, установлены новые инженерные системы.
12 октября 2022  19:12
Жители двух сел Исаклинского района получают медпомощь в обновленном офисе врача общей практики
518
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12252
Весь список
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
318
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
2109
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
748
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
630
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
614
Весь список