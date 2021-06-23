Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.

145

Уважаемые жители Самарской области!

В связи с появлением в информационном пространстве историй о получении сертификатов о прививке от COVID-19 без прохождения вакцинации в медицинских учреждениях в некоторых регионах страны, министерство здравоохранения Самарской области сообщает ,что подобных прецедентов в нашем регионе не зафиксировано. Однако министерство инициирует проверки для выявления подобных фактов или даже подозрения на выдачу фиктивных сертификатов.



Обращаемся к жителям и просим любые сведения по этому вопросу направлять нам по электронную почту zdravso@samregion.ru или сообщать по телефону горячей линии 122.



Каждый случай будет отработан совместно с правоохранительными органами и в случае подтверждения будут приняты исчерпывающие меры по устранению преступной практики.



Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации.



Мы приглашаем Вас прийти в поликлиники, пройти вакцинацию и получить законный сертификат, защитив свое здоровье и здоровье самых дорогих и близких от опасной инфекции.