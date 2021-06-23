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Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона

23 июня 2021 14:04
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Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации.

Уважаемые жители Самарской области!
В связи с появлением в информационном пространстве историй о получении сертификатов о прививке от COVID-19 без прохождения вакцинации в медицинских учреждениях в некоторых регионах страны, министерство здравоохранения Самарской области сообщает ,что подобных прецедентов в нашем регионе не зафиксировано. Однако министерство инициирует проверки для выявления подобных фактов или даже подозрения на выдачу фиктивных сертификатов.

Обращаемся к жителям и просим любые сведения по этому вопросу направлять нам по электронную почту zdravso@samregion.ru или сообщать по телефону горячей линии 122.

Каждый случай будет отработан совместно с правоохранительными органами и в случае подтверждения будут приняты исчерпывающие меры по устранению преступной практики.

Получить сертификат единственным законным способом можно после прохождения второго этапа вакцинации.

Мы приглашаем Вас прийти в поликлиники, пройти вакцинацию и получить законный сертификат, защитив свое здоровье и здоровье самых дорогих и близких от опасной инфекции.

Теги: Армен Бенян сертификат

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