Армен Бенян рассказал про показания и противопоказания к вакцинации

36

Армен Бенян рассказал в своем instagram-аккаунте про показания и противопоказания к вакцинации.



«О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ВАКЦИНАЦИИ



Сегодня я призываю своих коллег, докторов, внимательно подходить к формулировке противопоказаний и временных медотводов к вакцинации, потому что зачастую мы подменяем понятия и лимитированный временем порядок относительных противопоказаний растягиваем на очень длительный промежуток.



Перед вакцинацией в функции врача в пункте вакцинации входит опрос пациента для выявления противопоказаний и возможных временных медицинских отводов.



Противопоказаниями являются те состояния, которые однозначно не рекомендованы и запрещены для проведения вакцинации - это острые инфекционные заболевания в стадии разгара, любые другие острые заболевания: хирургические и терапевтические. Безусловно, такие пациенты, как правило, лежат в стационарах.



У пациентов с легкой формой инфекционных заболеваний, например, самой банальной простудой, конечно, конечно тоже нужно в этот период воздержаться от прививки. Но это не является абсолютным противопоказанием, здесь ограничением является временной промежуток.



Помимо этого, противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет. Пока в инструкциях для вакцин возраст до 18 лет является ограничительным сдерживающим фактором.



Кроме того, противопоказанием являются онкологические заболевания в момент прохождения пациентом специального лечения: химиотерапии, лучевой терапии. А также противопоказанием является период, в который пациент проходит хирургическое лечение по поводу онкопатологии. Что касается беременных, то начиная с 22-й недели при выявлении рисков тяжелого течения новой коронавирусной инфекции в случае заражения, рекомендуется сделать прививку.

Ещё важный момент, когда есть в анамнезе четкое указание на тяжелую аллергию, анафилактический шок - причём, применительно к компонентам вакцины, тогда здесь тоже крайне важна осторожность и оценка потенциальных эффектов и рисков возможна на уровне стационара, с проведением консилиума.



Всё остальное является временным, так называемым, медицинским отводом. Есть чёткие рекомендации по ведению пациентов в этих случаях:



Есть чёткие рекомендации по ведению пациентов в этих случаях: прошли симптомы временного заболевания - простуды, поверхностной травмы, - нормализовалась температура, исчезли жалобы (обычно это происходит в течение 2 недель), значит нужно вакцинироваться.

Все остальные хронические заболевания, все остальные фоновые состояния не только не являются противопоказанием, напротив, являются веским основанием в пользу прививки. Потому что люди с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями почек, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, печени, любого другого органа и системы, имеют повышенные риски развития осложнений в случае инфицирования и, следовательно, показания для вакцинации.

Поэтому в поликлинике, в медицинском пункте, в мобильном пункте, в любом месте перед вакцинацией врачом проводится опрос, который включает в себя определённый чек-лист для исключения основных противопоказаний. При отсутствии этих противопоказаний пациенту разъясняется дальше порядок вакцинации. Если же выявляется риск наличия противопоказаний, конечно, дальше уже рекомендуется углубленное обследование на уровне поликлиники или стационара, и вакцинацию в этом случае необходимо отложить».