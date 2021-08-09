Я нашел ошибку
Главные новости:
Противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет.
Армен Бенян рассказал про показания и противопоказания к вакцинации
В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.
В Самаре разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации
Программа открытия будет включать в себя различные мероприятия.
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Строгие правила ношения масок в общественном транспорте не только для пассажиров, но и для личного состава.
В Самаре проверками охвачены все виды общественного транспорта 
И скинул тело приятеля  из окна второго этажа жилого дома.
Самарец избил до смерти собутыльника
В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В Чапаевске молодой человек "подсадил" 17-летнюю знакомую на наркотики
Певица опубликовала первый пост после выхода из комы.
МакSим: "Мне очень помогло, что за меня переживали..." 
Масштабное обновление трубопроводов и восстановление благоустройства энергетики провели за выходные.
«Т Плюс» обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.38
EUR 86.44
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске открывается интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Донорскую кровь для больных COVID-19 сдадут 120 работников АО «Авиаагрегат»
Игорь Осинькин: Быстрый гол заставил нас раскрыться
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян рассказал про показания и противопоказания к вакцинации

9 августа 2021 17:32
36
Противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет.

Армен Бенян рассказал в своем instagram-аккаунте про показания и противопоказания к вакцинации.

«О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ К ВАКЦИНАЦИИ

Сегодня я призываю своих коллег, докторов, внимательно подходить к формулировке противопоказаний и временных медотводов к вакцинации, потому что зачастую мы подменяем понятия и лимитированный временем порядок относительных противопоказаний растягиваем на очень длительный промежуток.

Перед вакцинацией в функции врача в пункте вакцинации входит опрос пациента для выявления противопоказаний и возможных временных медицинских отводов.

Противопоказаниями являются те состояния, которые однозначно не рекомендованы и запрещены для проведения вакцинации - это острые инфекционные заболевания в стадии разгара, любые другие острые заболевания: хирургические и терапевтические. Безусловно, такие пациенты, как правило, лежат в стационарах.

У пациентов с легкой формой инфекционных заболеваний, например, самой банальной простудой, конечно, конечно тоже нужно в этот период воздержаться от прививки. Но это не является абсолютным противопоказанием, здесь ограничением является временной промежуток.

Помимо этого, противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет. Пока в инструкциях для вакцин возраст до 18 лет является ограничительным сдерживающим фактором.

Кроме того, противопоказанием являются онкологические заболевания в момент прохождения пациентом специального лечения: химиотерапии, лучевой терапии. А также противопоказанием является период, в который пациент проходит хирургическое лечение по поводу онкопатологии. Что касается беременных, то начиная с 22-й недели при выявлении рисков тяжелого течения новой коронавирусной инфекции в случае заражения, рекомендуется сделать прививку.
Ещё важный момент, когда есть в анамнезе четкое указание на тяжелую аллергию, анафилактический шок - причём, применительно к компонентам вакцины, тогда здесь тоже крайне важна осторожность и оценка потенциальных эффектов и рисков возможна на уровне стационара, с проведением консилиума.

Всё остальное является временным, так называемым, медицинским отводом. Есть чёткие рекомендации по ведению пациентов в этих случаях:

Есть чёткие рекомендации по ведению пациентов в этих случаях: прошли симптомы временного заболевания - простуды, поверхностной травмы, - нормализовалась температура, исчезли жалобы (обычно это происходит в течение 2 недель), значит нужно вакцинироваться.
Все остальные хронические заболевания, все остальные фоновые состояния не только не являются противопоказанием, напротив, являются веским основанием в пользу прививки. Потому что люди с сахарным диабетом, с хроническими заболеваниями почек, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, печени, любого другого органа и системы, имеют повышенные риски развития осложнений в случае инфицирования и, следовательно, показания для вакцинации.
Поэтому в поликлинике, в медицинском пункте, в мобильном пункте, в любом месте перед вакцинацией врачом проводится опрос, который включает в себя определённый чек-лист для исключения основных противопоказаний. При отсутствии этих противопоказаний пациенту разъясняется дальше порядок вакцинации. Если же выявляется риск наличия противопоказаний, конечно, дальше уже рекомендуется углубленное обследование на уровне поликлиники или стационара, и вакцинацию в этом случае необходимо отложить».

Теги: Армен Бенян вакцинация показания и противопоказания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.
09 августа 2021, 17:15
В Самаре разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации
В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
13
В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.
08 августа 2021, 22:41
В Поволжье прошли ревакцинацию более 3,5 тыс. военнослужащих ЦВО
В первую очередь ревакцинация проводится с военнослужащими, несущими боевое дежурство, медперсоналом, участниками международных армейских игр и учений.
Общество
588
Министр здравоохранения СО обратился к жителям региона.
07 июля 2021, 14:23
Армен Бенян: "Дефицита вакцины в области нет"
Министр здравоохранения СО обратился к жителям региона. Здравоохранение
942
Здравоохранение
Свыше 200 000 исследований проведено на новом оборудовании в отделении УЗИ онкологического диспансера.
9 августа 2021  17:43
4  уникальных ультразвуковых сканера используют в отделении УЗИ Самарского онкодиспансера
3
Противопоказанием для вакцинации, на сегодняшний день, является возраст до 18 лет.
9 августа 2021  17:32
Армен Бенян рассказал про показания и противопоказания к вакцинации
36
В Самаре заболели 234 человека.
7 августа 2021  14:27
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1266
В Самаре заболели 184 человека.
6 августа 2021  20:51
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1252
Под контактную линзу попала опасная инфекция, которая активно развивалась и могла привести к тяжелым последствиям – потере глаза.
6 августа 2021  15:51
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение пациенту после перенесенной инфекции глаза
1035
Возведение  началось в июле этого  года.
5 августа 2021  20:43
В Шенталинском районе запланировано возведение  ФАПа в селе Костюнькино
968
Микроскоп с новой оптической системой позволит проводить органосохраняющие операции. 
5 августа 2021  17:49
В самарский онкодиспансер по нацпроекту поступил новый микроскоп для проведения сложных операций
1088
В Самарской области от коронавируса скончались 16 человек.
5 августа 2021  14:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1020
Укротить пандемию непросто, предупредить распространение коронавируса - возможно
4 августа 2021  16:37
Оперштаб СО: как укрепляют систему здравоохранения региона
1017
Экспорт медицинских услуг - одно из направлений национального проекта «Здравоохранение».
4 августа 2021  16:22
Почти 20 000 иностранцев получили лечение в Самарской области в этом году
1180
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
514
Весь список
В центре внимания
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 августа 2021  13:10
Еще 465 жителей Самарской области заболели коронавирусом
223
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2021  09:39
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
328
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом,
8 августа 2021  13:18
Еще 467 жителей Самарской области заболели коронавирусом
786
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
1103
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
1072
Весь список