Армен Бенян: "Дефицита вакцины в области нет"

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Армен Бенян обратился к жителями Самарской области.

«Дефицита вакцины в области нет. Прямо сейчас в регионе доступно более 50.000 доз, и есть чёткие графики дальнейших поступлений.



Да, бывает иногда, что в каком-то конкретном пункте вакцинации /учреждении из-за того, что спонтанно пришло большое количество человек, запасы вакцины могут быстро заканчиваться. Нам нужно всего несколько часов, чтобы ее доставить или перенаправить с соседних учреждений, где вакцина есть в запасе. Прошу к этому относится с пониманием.



При этом, никаких рисков, связанных с дефицитом или отсутствием вакцины на территории Самарской области нет. Мы будем следить, чтобы этого не было и впредь.



Уважаемые жители региона! Ваша активность и высокие темпы вакцинации являются самым главным основанием для того, чтобы область получала все больше и больше запасов вакцины. И чтобы мы обеспечили необходимый 60% охват к середине сентября 2021 года. Пока выполнена только треть этой задачи.



Впереди 2 интенсивных месяца, за которые мы должны обеспечить выполнение главной задачи в борьбе с эпидемией - массовой вакцинации, тем самым сделав весомый вклад в сохранение здоровья и жизни нашего населения.



Я обещаю, мы будем рядом с вами и будем сопровождать на все этапах.



Берегите себя и смотрите за своими близкими. Будьте здоровы!», - поделился Армен Бенян в своем инстаграм аккаунте.