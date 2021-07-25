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В Самарской области растёт суточное число новых пациентов с COVID-19. Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна. Интервью с министром опубликовали в Instagram-аккаунте регионального Минздрава.



По словам главы ведомства, на деле третья волна - это подъём заболеваемости. При этом такой рост не характерен для летнего периода. Выявляются пациенты с острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями, а у большого процента из них подтверждается коронавирусная инфекция. Сейчас на амбулаторном лечении находится около 60 % пациентов - это порядка 9 тысяч человек. В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.



Армен Бенян рассказал, что на этой неделе было принято решение ввести дополнительные 350 коек. Для этого пришлось приостановить некоторые виды плановой помощи. 180 мест обеспечили в Самаре и 170 - в Тольятти. Это койки плановых стационаров 8-й городской больницы Самары и 1-й горбольницы Тольятти.



Министр также отметил, что новый индийский штамм коронавируса намного заразнее предыдущих. Один больной потенциально может заразить в несколько раз больше людей. Другая особенность штамма - сокращение инкубационного периода. Если раньше от момента заражения до первых симптомов проходило 8-14 дней, то сейчас эти сроки составляют 4-5.



Мало того, по словам министра, всё чаще COVID-19 стали болеть дети, причём с такой же выраженной симптоматикой, как у взрослых.