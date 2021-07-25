Я нашел ошибку
Главные новости:
В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.
Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна  
В Самаре заболели 133 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Как установили сотрудники ГИБДД, у него не было права на управления автомобилем.
Самарский водитель «Opel Astra» за пять минут совершил несколько ДТП с участием 10 автомобилей 
Всего в чемпионате ВС РФ по парашютному спорту в Самаре примут участие 125 сильнейших спортсменов-военнослужащих в составе 7 команд.
В Самаре на аэродроме Кряж состоялась церемония открытия чемпионата ВС РФ по парашютному спорту
Пляжи были закрыты из-за шторма. Теперь мусор на побережье убран, волнение на море прекратилось.
Пляжи Сочи открыты для купания
Таблетки, которые следует принимать один раз в день, в теории должны нейтрализовать вирус за пять дней.
Японская компания начала испытывать на людях таблетки от коронавируса
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна  

25 июля 2021 19:23
628
В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.

В Самарской области растёт суточное число новых пациентов с COVID-19. Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна. Интервью с министром опубликовали в Instagram-аккаунте регионального Минздрава.

По словам главы ведомства, на деле третья волна - это подъём заболеваемости. При этом такой рост не характерен для летнего периода. Выявляются пациенты с острыми респираторно-вирусными инфекциями и внебольничными пневмониями, а у большого процента из них подтверждается коронавирусная инфекция. Сейчас на амбулаторном лечении находится около 60 % пациентов - это порядка 9 тысяч человек. В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.

Армен Бенян рассказал, что на этой неделе было принято решение ввести дополнительные 350 коек. Для этого пришлось приостановить некоторые виды плановой помощи. 180 мест обеспечили в Самаре и 170 - в Тольятти. Это койки плановых стационаров 8-й городской больницы Самары и 1-й горбольницы Тольятти.

Министр также отметил, что новый индийский штамм коронавируса намного заразнее предыдущих. Один больной потенциально может заразить в несколько раз больше людей. Другая особенность штамма - сокращение инкубационного периода. Если раньше от момента заражения до первых симптомов проходило 8-14 дней, то сейчас эти сроки составляют 4-5.

Мало того, по словам министра, всё чаще COVID-19 стали болеть дети, причём с такой же выраженной симптоматикой, как у взрослых.

Теги: Армен Бенян коронавирус третья волна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 133 человека.
25 июля 2021, 19:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 133 человека. Здравоохранение
193
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
25 июля 2021, 15:19
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
266
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021, 13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
За истекшие сутки 10 пациентов скончались и 211 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
369
Здравоохранение
В стационарах региона лежат около 2,5 тысячи пациентов.
25 июля 2021  19:23
Армен Бенян заявил, что в области сейчас идет так называемая третья волна  
628
В Самаре заболели 133 человека.
25 июля 2021  19:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
212
По словам специалиста, хороший растворимый кофе не уступает по качеству сваренному из перемолотых зерен.
24 июля 2021  22:04
Врач-диетолог развеял популярные мифы о растворимом кофе
689
Умерли 13 человек.
24 июля 2021  16:02
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
744
Ей было 53 года.
23 июля 2021  17:07
После ДТП скончалась старшая медицинская сестра больницы Середавина
1823
В Самаре заболели 136 человек.
23 июля 2021  14:36
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1013
Удаление зуба: показания, особенности
23 июля 2021  13:56
Удаление зуба: показания, особенности
348
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
23 июля 2021  13:49
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
853
На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания. Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м.
22 июля 2021  22:08
В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории
1018
Ученые надеются, что результат их исследования даст вторую жизнь этой категории антибиотиков.
22 июля 2021  20:08
Бельгийские биологи обнаружили антибиотики, способные бороться с меланомой
1110
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
451
Весь список
В центре внимания
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
322
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
382
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
1611
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
986
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
897
Весь список