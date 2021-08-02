Армен Бенян озвучил статистику по пациентам с коронавирусом

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Глава Минздрава Самарской области озвучил статистику по пациентам с коронавирусом. Соотношение амбулаторных и госпитальных больных почти сравнялось.

По его словам, раньше большую часть пациентов удавалось лечить на дому, их доля составляла 80 %, а в стационары попадали оставшиеся 20 %.



"Сейчас есть четкие критерии для госпитализации - возраст старше 60 лет. Мы превентивно всех госпитализируем, вне зависимости от степени тяжести, потому что отсроченные осложнения у данной возрастной группы возникают все чаще", - отмечает Армен Бенян.



Кроме того, увеличилось число заболевших в тяжелых формах, а средний возраст реанимационного пациента на 10 лет уменьшился, то есть раньше это были люди старше 60 лет, а сейчас это 50+.



"В пиковые месяцы заболеваемости было развернуто более 7 тысяч работающих коек. Сейчас эта цифра составляет 3 614 коек, из них занято 3 113, свободно 501. Но каждый день и каждый час мы мониторим все показатели для того, чтобы оценить развитие ситуации и сработать на упреждение", - добавил глава ведомства.