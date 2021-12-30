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О работе медучреждений региона в новогодние праздники
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О работе медучреждений региона в новогодние праздники

30 декабря 2021 17:29
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Служба  неотложной помощи на все  выходные и праздничные дни  продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00, для оказания неотложной помощи жителям.

Поликлиники региона будут открыты  для приема пациентов с 08.00 до 20.00. Медицинская помощь пациентам, в том числе с  ОРВИ  и подозрением на  новую коронавирусную инфекцию,  будет оказываться   в обычном режиме. Для приема  больных с признаками вирусных заболеваний  будут работать отдельно выделенные кабинеты (фильтры).

В случае появления признаков ОРВИ, обострения имеющихся хронических заболеваний,  медработники настоятельно рекомендуют остаться дома и вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства. Для этого нужно обратиться по телефону в регистратуру своей поликлиники или на горячую линию 122.

В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована работа по выдаче и доставке льготных  лекарственных препаратов, а также медикаментов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Служба  неотложной помощи на все  выходные и праздничные дни  продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00, для оказания неотложной помощи жителям.

В амбулаторных медучреждениях продолжат работать и диагностические службы – рентгенологическая и лабораторная, о графике работы которых вы можете получить информацию на официальном сайте учреждения.

В праздничные дни будут открыты и прививочные кабинеты, в том числе круглосуточные и расположенные в торговых центрах. Напомним, с актуальной информацией об адресах прививочных пунктов можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Также по графику жители смогут пройти диспансеризацию, с подробной информацией можно ознакомиться на сайте медучреждений.

В  круглосуточном режиме будет работать служба скорой медицинской помощи. При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить  в штатном режиме будут и травмпункты.

В Самаре:

1. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» ул. Полевая, 80а, (тел. (846) 207-22-33) круглосуточно;

2. ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко», ул. Калинина, 32, (тел. (846) 975-33-03(02), (01)) круглосуточно;

3. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7», ул. Крайняя, 17, (тел. (846) 975-32-35) круглосуточно;

4. ГБУЗ СО «Самарская городская больница №10», ул. Медицинская, 4б, (тел. 846) 377-36-27) круглосуточно;

5. ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159, (тел. (846) 273-36-27) круглосуточно.

В Новокуйбышевске:

1. ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», ул. Пирогова, 1, к3, (84635) 6-03-11,6-03-01) круглосуточно.

В Тольятти:

1. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская поликлиника №3» ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи, круглосуточно (тел. 8482) 37-98-71);

2. ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница №2» ул. Баныкина, 8, (8482) 93-52-01, 93-52-63) кабинет травматологической помощи, приемное отделение, круглосуточно.

В Сызрани:

1. ГБУЗ СО «Сызранская центральная городская больница» ул. Комарова, 1, (тел. 8464)35-27-01)

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