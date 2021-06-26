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Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа

26 июня 2021 21:15
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Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.

В субботу, 26 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездные совещания и встречи по вопросам развития в Тольятти. Глава региона поздравил коллектив одного из крупнейших химических предприятий региона с 60-летием, ознакомился с ходом реконструкции набережной в Автозаводском районе, а также проверил готовность к работе инфекционного корпуса в пятой городской больнице Тольятти – нового модульного COVID-госпиталя.

Дмитрий Азаров поблагодарил медработников за тяжёлый труд по сохранению жизней и здоровья жителей региона, поскольку врачи ни на минуту не остановили лечебный процесс.

«Я понимаю, что было тяжело вам в прошлом году. Спасибо вам за ваше упорство, стойкость и помощь людям, – обратился к медикам Губернатор. – Но и сейчас будет непросто. К сожалению, и в наш регион пришла третья волна пандемии. И здесь я рассчитываю на вашу помощь и, конечно, сознательность своих земляков, которые пройдут вакцинацию, чтобы защитить своё здоровье и своих близких».

Строительство корпуса началось в декабре прошлого года по инициативе Дмитрия Азарова, который дал поручение оперативно укрепить инфекционное направление с учётом прогнозов экспертов. В прежние периоды в регионе неоправданно сократили число коек инфекционного профиля. А в связи с начавшейся пандемией коронавируса ещё в прошлом году имеющихся мощностей не хватило. Под COVID-госпитали переводили существующие койки в обычных стационарах. Осенью прошлого года Губернатором было принято решение в кратчайшие сроки построить новые инфекционные корпуса – на базе Тольяттинской горбольницы №5, и в Самаре – в областной больнице имени В.Д. Середавина. Решение по типовым модульным центрам было оперативно проработано. 

«Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за такое продуманное решение, – обратился к Губернатору главный врач лечебного учреждения Алексей Кирсанов. – И к моменту подхода третьей волны пандемии мы будем готовы: уже в августе мы планируем принять первых пациентов с коронавирусной инфекцией». 

На базе медгородка возводится модульное здание для размещения приёмно-диагностического отделения для пациентов с COVID-19. Здесь будет организовано 17 боксов – это 70 коек, из числа которых 20 – реанимационные. Ко всем – будут подведены медицинские газы. В каждой палате предусмотрен санузел и душ. 

В настоящее время основные строительные работы завершены, идёт отделка помещений.

«Подрядчик идёт хорошими темпами. Мы его немного задержали из-за переноса кабеля, который проходил по территории. Но строители нарастили темпы работ и теперь мы не сомневаемся, что корпус будет сдан вовремя», – добавил главный врач больницы. Все коммуникации уже подключены, система вентиляции готова к запуску. 

В срок началась поставка нового современного высокотехнологичного оборудования. Буквально вчера в инфекционный корпус доставлен новый компьютерный томограф. Уже на следующей неделе начнётся монтаж и установка.

«Он станет подспорьем и для диагностики коронавируса, и в постковидное время – для точной постановки диагнозов и лечения пациентов», – отметил заместитель главного врача по инфекционным болезням Николай Каравашкин.

Подрядчик пообещал, что к 5 июля все работы завершат и корпус передадут медикам. После чего, будет проведена генеральная уборка. Затем с Роспотребнадзором будет согласован санитарно-эпидемиологический режим и 25 июля новое инфекционное отделение будет готово.

«Новый инфекционный корпус Тольятти необходим. И я уверен, что он будет соответствовать самым лучшим мировым стандартам», – отметил депутат Государственной думы Владимир Бокк. «Запуск этого корпуса даст новые возможности для лечения жителей города, – в этом нет сомнений», – добавила заместитель председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичёва. 

«В настоящее время в нашей больнице 374 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. 223 пациента проходят лечение в условиях стационара», – рассказал Губернатору Алексей Кирсанов. В случае необходимости, в течение 48 часов в лечебном учреждении могут оперативно развернуть ещё 80 коек, дальше при острой необходимости – порядка 500.

«Понадобятся дополнительные койки или нет, мы пока не знаем. К сожалению, прогноз не очень хороший. Ситуация развивается сейчас негативно по всей стране. Поэтому и у вас, и в каждой больнице Самарской области должен быть план по оперативному развертыванию коек для пациентов с коронавирусом в случае необходимости», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил обратить особое внимание на системы вентиляции и кондиционирования в такие жаркие дни – важно, чтобы оборудование, которое зачастую находится на крыше зданий, работало без сбоев. «При таких температурах особая нагрузка на врачей, на оборудование. Если требуется переоснащение, давайте займёмся этим сейчас. Я готов оказать необходимую помощь», – отметил Губернатор. 

«Спасибо вам за такое внимание к системе здравоохранения. А инфекционная служба таких вливаний не получала уже многие десятилетия. Для наших врачей и пациентов новый корпус – это большой подарок», – подчеркнул главный врач больницы, обращаясь к руководителю области. 

В завершение осмотра Губернатор обратился к врачам с просьбой, чтобы они убеждали людей проходить вакцинацию от коронавируса.

«Вакцинироваться лучше, чем болеть, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы, конечно, создаём дополнительные мощности для системы здравоохранения, но испытывать их на себе нет необходимости, лучше вакцинироваться и чувствовать себя уверенно. Вакцинировавшись, чувствуешь не только свою защищённость, но и своих близких людей, в том числе тех, кому по медицинским показаниям нельзя делать прививку. Такие люди есть. Но если все вокруг вакцинируются, значит, человек защищён. Если этого не сделаем, мы находимся под угрозой. Об этом обязательно нужно думать».

«Вакцина защищает нас от большего количества штаммов и даёт более надёжную защиту. Вакцинация – это единственный шанс избежать осложнений, уменьшить вероятность попадания в реанимацию и снизить вероятность заболевания», – добавил Алексей Кирсанов.

По данным областного министерства здравоохранения на сегодняшний день более 508 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19, из них свыше 412 тысяч человек полностью завершили вакцинацию.

 

Теги: COVID-центр Акценты В центре внимания готовность Тольятти

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