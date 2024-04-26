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В экспозиции можно увидеть редкие издания сочинений Н.В. Гоголя из фондов СОУНБ и книги, посвящённые жизни и творчеству классика русской литературы.
В СОУНБ открылась выставка к 215-летию со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя
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В СОУНБ открылась выставка к 215-летию со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя

26 апреля 2024 20:40
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В экспозиции можно увидеть редкие издания сочинений Н.В. Гоголя из фондов СОУНБ и книги, посвящённые жизни и творчеству классика русской литературы.

26 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоялось открытие выставки, приуроченной к 215-летию со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя. Мероприятие прошло при участии Бориса Коценко – самарского музыканта и организатора Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».

В экспозиции можно увидеть редкие издания сочинений Н.В. Гоголя из фондов СОУНБ (в том числе прижизненные) и книги, посвящённые жизни и творчеству классика русской литературы. Особое место на выставке заняли книги московского писателя, литературоведа, члена Союза писателей России Ирины Рудольфовны Монаховой, подписанные автором и переданные библиотеке Борисом Коценко. Среди них – духовные сочинения «Н.В. Гоголь о христианской жизни», «Из писем. Что может доставить пользу душе» и особенно примечательная находка – литературно-художественный альбом «Гоголевы песни», посвящённый малоизвестной стороне биографии Николая Васильевича – его увлечению народными песнями. В альбоме впервые собраны тексты песен, которые любил петь и слушать Гоголь. Сама Ирина Рудольфовна по случаю открытия выставки направила приветствие всем её посетителям:

Помимо книг, на выставке также можно увидеть чеканный портрет Тараса Бульбы, выполненный на основе иллюстрации советского художника Евгения Адольфовича Кибрика, а также два диска «Гоголевых песен» с музыкальными композициями, записанными при участии Ирины Монаховой. Экспозиция в отделе редких книг СОУНБ продлится до 26 мая 2024 года.

Выставка, посвящённая 215-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, проходит в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет», стартовавшего 4 апреля 2024 года. Фестиваль в этом году состоится на территории 16 субъектов Российской Федерации, а в его программу традиционно входят творческие вечера молодых артистов, презентации поэтических сборников, конкурсы патриотической песни и многие другие мероприятия.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел редких книг (1 этаж). Вход свободный. 6+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ 

Теги: Самара

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