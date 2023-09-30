Сергей Кравцов предложил провести всероссийскую педагогическую конференцию в Самарской области в 2024 году

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В субботу, 30 сентября, в рамках рабочей поездки в Самарскую область Министр просвещения России Сергей Кравцов вместе с губернатором Дмитрием Азаровым в Тольятти осмотрел Поволжскую академию образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Министр высокого оценил изменения, которые произошли в учебном заведении за последние годы, и предложил провести здесь в следующем году всероссийскую педагогическую конференцию.

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского - высшее учебное заведение, которое на протяжении десяти лет развивается в Тольятти. Это первый подобный вуз в Приволжском федеральном округе и третий в России. Академия построена по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке областных властей и попечителей. Давними партнерами учебного заведения являются крупные компании Тольятти, в частности «АВТОВАЗ». Председателем попечительского совета академии является губернатор Дмитрий Азаров.

В последние годы при поддержке региональных властей и меценатов в академии произошли кардинальные изменения, заметно обновлена инфраструктура, материально-техническая база. Министр просвещения России Сергей Кравцов после осмотра академии высоко оценил темпы развития учебного заведения.

«Восемь лет назад я впервые был в академии. За это время произошли колоссальные изменения, появились новые здания современного уровня. Важно, что здесь есть педагогические специальности, изобразительное искусство, филология, математика. Сегодня можно сказать, что у нас бум педагогического образования. Вчера мы провели коллегию министерства по этой теме. Видим, что с каждым годом все больше и больше молодых выпускников школ поступают в педагогические вузы. Важно, что Дмитрий Игоревич, Самарская область, «АВТОВАЗ» поддерживают академию», - сказал Министр.

Сергей Кравцов также сообщил: принято решение, что в 2024 году на базе Поволжской академии образования и искусств в Тольятти состоится всероссийская конференция с участием педагогических вузов со всей страны.

Губернатор поблагодарил Министра за высокую оценку развития академии и решение провести всероссийскую конференцию.

«Очень рад, что Сергей Сергеевич нашел время для посещения Академии. Здесь действительно произошли колоссальные изменения, и они еще будут происходить дальше. Академия выходит на новый уровень, не только межрегиональный, но и федеральный. Совсем недавно на Совете ПФО под руководством Игоря Анатольевича Комарова мы обсуждали перспективы сотрудничества других регионов с нашей академией, - сказал Дмитрий Азаров. - Благодарен Сергею Сергеевичу за высокую оценку и предложение провести здесь всероссийскую педагогическую конференцию. Мы этому рады и будем к этому готовы. Мы готовы поделиться своим опытом, и очень важно, что мы получим возможность взять опыт других регионов и образовательных систем. Я уверен, что при методической помощи и поддержке Министерства просвещения России это будет самого высокого уровня конференция, которая даст новый толчок развитию образования Самарской области и академии».

Ректор Поволжской академии образования и искусств Дмитрий Лескин также отметил важность проведения такой конференции.

«Для нас будет огромной честью встретить педагогические вузы России в стенах нашей академии, поделиться своим опытом, поучиться у старших коллег, и вместе трудиться на благо нашего Отечества, - сказал Дмитрий Лескин. - Хочу сказать, что Сергей Сергеевич дал зеленый свет очень многим процессам, когда здесь впервые побывал. Дмитрий Игоревич наш бессменный председатель попечительского совета: все, что здесь происходит, - под его чутким руководством и добром участии».

Напомним, что сегодня же Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров в Тольятти осмотрели самую большую школу в регионе - современный образовательный центр «Галактика» на 1600 мест, который был открыт 1 сентября этого года. Здесь они провели для ребят урок, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией.

«Прекрасная школа. Самое главное – школьный музей. Мы увидели новый формат музеев, который, конечно, надо распространять и в других школах страны», - отметил Министр.

Фото: Ксения Федосова