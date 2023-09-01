Губернатор Дмитрий Азаров открыл самую большую школу в Самарской области

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В День знаний, 1 сентября, во всех школах Самарской области прозвучали первые звонки. За парты в наступившем новом учебном году сели более 364 тысяч человек, в числе которых 39,5 тысяч первоклассников. Знакомство с новой школой, которая впервые открыла свои двери, состоялось у детей, проживающих в Автозаводском районе Тольятти. Там начал работать современный образовательный центр «Галактика» на 1600 мест. По проектной мощности это крупнейшее учреждение среднего образования в регионе. В торжественной линейке принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

«Сегодня в первый раз открыла свои двери новая школа – образовательный центр «Галактика», галактика знаний, творчества и, я уверен, успеха, – подчеркнул глава региона, обращаясь к ученикам, их родителям и педагогам. – Здесь есть все для того, чтобы ребенок получал знания высокого уровня. Здесь есть, где учиться, заниматься спортом – два больших игровых зала, тренажерный зал, замечательный бассейн на 25 метров, актовый зал на тысячу мест, две столовые. Здесь есть все для творчества, в том числе технического».

«Это великолепная школа, подобной я еще не видел. Желаю всем хорошо учиться, выпускникам – успешной сдачи экзаменов. Я уверен, что эта школа даст новых специалистов, которые будут работать на благо нашей Родины», – добавил депутат Государственной думы от Самарской области Леонид Симановский.

В учреждении - 64 учебных класса, каждый из которых оборудован интерактивной техникой и автоматизированными местами как для школьников, так и учителей. Кроме того, открыты специализированные компьютерные классы и лаборатории для экспериментов и дополнительного образования. Есть информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, медиатекой. Есть даже своя телестудия со всем необходимым. Дети сами ведут информационные программы, снимают новостные сюжеты и монтируют видеоролики.

«Мы в предвкушении чего-то нового и интересного. Рады тому, что в Тольятти открылась новая современная школа. Думаю, что мой сын будет с увлечением заниматься программированием и спортом», – отметила жительница Тольятти Мария Лукина.

Помимо прочего, в школе есть современный актовый зал на тысячу посадочных мест. Его технологическое оснащение представляет из себя мощный комплекс аудиовизуального оборудования для организации торжественных общешкольных мероприятий. В нем будут проводить концерты, церемонии награждения, спектакли, конференции и общие собрания.

В здании школы есть физкультурно-оздоровительный комплекс, который включает 2 больших спортивных зала, тренажерный и гимнастический залы, бассейн с 25-метровыми дорожками, полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятий баскетболом и волейболом, теннисный корт, яму для прыжков в длину, полосу препятствий, поле для метания снарядов, беговые дорожки, МАФы для активных игр на воздухе.

«Эта школа – самая современная в городе, в ней есть все необходимое для обучения наших детей: оборудование, мебель. Здесь современные спортивные залы, есть бассейн. У детей есть возможность не только учиться, но и заниматься физической подготовкой. Конечно, эмоции переполняют. Очень радостно и волнительно, ребенок идет уже в 11 класс», – рассказала Татьяна Тиханова.

Впервые за парты новой школы сели 303 первоклассника. «Сегодня первоклассники – мальчишки и девчонки, которые пели Гимн нашей страны, пойдут первый раз в первый класс. У них есть волнения и радостные ожидания, как и у их родителей. Но на мой взгляд, волноваться не стоит. Здесь подобрался высококлассный педагогический коллектив. И я уверен, что наши замечательные учителя проведут деток в эту страну, галактику знаний уверенной рукой с добротой, со знанием своего дела и большим сердцем. Школа точно станет для ребят вторым домом. Я очень рад, что благодаря Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину на нашей самарской земле открываются такие роскошные образовательные центры», – отметил Дмитрий Азаров.

Всего за последние годы в Самарской области построены 11 новых школ. Вклад в развитие системы образования был неоднократно отмечен на федеральном уровне. Это подтверждается недавняя рабочая поездка в регионе Министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Лучшие практики самарских учителей успешно тиражируются по всей стране. «Успехи в образовании, которые показывает наш регион, – это ваше высокое служение. Я знаю, что благодаря вам у нашего региона светлое будущее – оно в замечательных детях, и потому оно будет успешным и процветающим благодаря вам. Спасибо за ваши знания, мудрость и большое сердце», – отметил губернатор.

В образовательном центре создан свой интерактивный музей. Мультимедийные экспозиции рассказывают об истории города, региона и страны. Отдельное внимание уделено событиям Великой Отечественной войны, а также героям специальной военной операции. Глава региона оценил техническое оснащение пространства и отметил, что музей необходимо дополнять реальными экспонатами, в том числе привезенными бойцами из зоны проведения специальной военной операции.

«Здесь вы сможете больше узнать об истории нашей великой Родины, самарского края. В школе создан музей, в котором вы узнаете о героях прошлых лет, о тех защитниках Отечества, благодаря которым наша страна развивается. Конечно, узнаете о героях современности – участников специальной военной операции. Мы ни на минуту не забываем о них. Благодарим их и сегодня за то, что у нас есть возможность в мирной обстановке, под мирным самарским небом встречать этот замечательный светлый праздник. Я отдельно благодарю семьи военнослужащих за поддержку, ту уверенность, которую вы даете нашим защитникам. Благодарю всех жителей города Тольятти за помощь нашим героям. Я знаю, что каждый из вас в меру сил старается помочь нашим бойцам. Молятся за них, и помнят с благодарностью каждую минуту», – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона оценил возможности нового образовательного центра и пообщался с учениками. «Очень рад, что учеба у вас начинается в такой прекрасной и замечательной школе. Вы еще с ней поближе познакомитесь и сами увидите, какая она красивая, комфортная, насколько здесь интересно учиться, заниматься творчеством и спортом», – напутствовал ребят губернатор.

Фото: пресс-служба Правительства СО