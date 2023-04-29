Губернатор Дмитрий Азаров передал пассажирским предприятиям Тольятти ключи от новых автобусов

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В субботу, 29 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 19 автобусов для муниципальных перевозок в Тольятти. Новые автобусы МАЗ уже через несколько дней выйдут на городские маршруты.

Приобрести новый транспорт удалось благодаря федеральному гранту, который наша область получила дополнительно за эффективное региональное управление.



"В том, что эти автобусы приобретены, в первую очередь, - вклад квалифицированной, профессиональной управленческой региональной команды. Мы на протяжении всех лет существования этого неофициального конкурса находимся в группе лидеров и каждый год получаем дополнительные средства для нашего региона. В этом году направляем средства на приобретение нового автотранспорта. Это новые трамваи для Самары, новые автобусы для Тольятти, Новокуйбышевска, и еще целого ряда муниципальных образований. В ближайшее время обязательно также передадим этот новый транспорт для жителей городов и сел нашей любимой Самарской области. - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Я очень надеюсь, что эти новые автобусы будут радовать жителей своим комфортом, уютом. И, конечно же, будут радовать водителей, поскольку оборудованы по самым современным требованиям безопасности, комфорта, управления."



Отдельно губернатор отметил, что транспорт произведен в Республике Беларусь:



"Мы с нашими друзьями, братьями в Белоруссии развиваем сотрудничество, и сегодня эти новые комфортабельные автобусы являются подтверждением всё крепнущих связей между нашими странами, между нашими народами."



Одним из первых ознакомился с новым транспортом водитель автобуса Павел Лябаев. Свою работу он знает "от и до". Несколько лет назад он занял первое место на XXIII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов, который проходил в Санкт-Петербурге. О новой машине отзывается восторженно:



"Работаю с 1996 года, были разные автобусы. Это не автобус, а какой-то космический корабль! Настолько здесь все и технологично, и интересно. Много защит стоит – например, от движения автобуса с открытыми дверьми. Устроено так, что, даже если водитель сделает ошибку, система его выручит. К тому же, здесь в салоне на 6 мест больше, чем у предыдущей модели. Конечно, пассажирам это дополнительное удобство."



Новые машины будут направлены, в том числе, и на "заводские" маршруты. Алексей Агапов, начальник автоколонны номер 2, рассказал, что автобусы будут доставлять работников АВТОВАЗа на работу и домой. Для решения этой задачи требуются не просто единичные автобусы, а автоколонны, ведь смены заводчан – многотысячные.



"Эти автобусы будут обслуживать вазовские перевозки, то есть доставлять работников завода на работу и с работы. Конечно, мы их очень ждали. Была потребность в обновлении подвижного состава. Автобусы комфортные, теплые, светлые, оснащены кондиционером, отвечают всем современным требованиям. Думаю, они понравятся и водителям, и пассажирам."

Фото: пресс-служба правительства СО