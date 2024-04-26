Я нашел ошибку
Главные новости:
Лазерно-хирургический метод лечения позволяет сохранить качество жизни пациента на высоком уровне.
Врачи Самарского онкодиспансера освоили уникальный метод лечения опухолей головы и шеи
Теперь в состав эндоскопической службы Сызранской центральной районной и городской больницы входит новое эндоскопическое отделение.
Эндоскопическую службу в Сызрани переоснастили благодаря нацпроекту
 «Почему запись к врачам узкой специализации организована через участкового терапевта?»
Главврач самарской поликлиники рассказала об организации записи на прием к врачу
В соревнованиях участвуют 40 команд из 27 регионов России - всего более 600 человек, из которых 430 - атлеты с ментальными особенностями.
Команда Самарской области завоевала 20 наград по художественной гимнастике Специальной олимпиады России
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
27 апреля в регионе без осадков, до +29°С
Труппа из Отрадного - победитель пятого сезона Окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье»: театральная труппа из Отрадного представила регион на церемонии награждения в Ижевске
После познавательной беседы, ребятам рассказали о дорожно-постовой службе и о предназначении патрульной машины.
В Кинель-Черкассах полицейские провели урок безопасности для учащихся «Полицейского» и «Казачьего» класса 
Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят интереса к профессии юриста.
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.13
-0.38
EUR 98.71
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Команда Самарской области завоевала 20 наград по художественной гимнастике Специальной олимпиады России

26 апреля 2024 19:14
66
В соревнованиях участвуют 40 команд из 27 регионов России - всего более 600 человек, из которых 430 - атлеты с ментальными особенностями.

В Санкт-Петербурге проходит всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по мини-футболу 5х5, юнифайд-мини-футболу 5х5, юнифайд-пляжному футболу, фигурному катанию и художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 40 команд из 27 регионов России - всего более 600 человек, из которых 430 - атлеты с ментальными особенностями.

Самарскую область на соревнованиях представляет команда по художественной гимнастике: Варвара Дощенко, Вера Рузанова, Анна Сюзëва, Анна Веденина, Алсу Патеева, Антонина Силантьева, Дарья Смирнова и Диана Гараева под руководством тренеров Нины Брюхановой и Нелли Струковой. Команда завоевала 20 наград Специальной олимпиады - 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
26 апреля 2024, 18:51
27 апреля в регионе без осадков, до +29°С
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С. Общество
72
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
26 апреля 2024, 17:19
Меняется схема движения по Волжскому проспекту в Самаре
В связи с работами на инженерных коммуникациях. Дороги
122
В связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому.
26 апреля 2024, 17:13
Ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
В связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому. Дороги
126
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
226
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
200
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
432
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
226
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
365
Весь список