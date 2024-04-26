Команда Самарской области завоевала 20 наград по художественной гимнастике Специальной олимпиады России

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В Санкт-Петербурге проходит всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по мини-футболу 5х5, юнифайд-мини-футболу 5х5, юнифайд-пляжному футболу, фигурному катанию и художественной гимнастике.



В соревнованиях участвуют 40 команд из 27 регионов России - всего более 600 человек, из которых 430 - атлеты с ментальными особенностями.



Самарскую область на соревнованиях представляет команда по художественной гимнастике: Варвара Дощенко, Вера Рузанова, Анна Сюзëва, Анна Веденина, Алсу Патеева, Антонина Силантьева, Дарья Смирнова и Диана Гараева под руководством тренеров Нины Брюхановой и Нелли Струковой. Команда завоевала 20 наград Специальной олимпиады - 4 золотые, 6 серебряных и 10 бронзовых.

Фото: минспорта СО