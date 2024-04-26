В Кинеле горел двухквартирный дом

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26 апреля в 12 часов на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 34 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что улице Чайковского в городском округе Кинель горит дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 14, 82 и 136 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии было установлено, что горит двухквартирный дом общей площадью 80 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние постройки.

В 12 часов 25 минут была объявлена локализация пожара, в 12 часов 40 минут – ликвидация открытого горения. На тушение пожара были поданы 4 ствола «Б». В тушении пожара принимали участие 14 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"