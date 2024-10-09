Новые машины помогают в работе мобильных амбулаторных бригад и службы паллиативной помощи самарской горбольницы №4

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В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Самарскую городскую больницу №4 поставлена машина для работы мобильных медицинских бригад. Также автопарк учреждения пополнился автомобилем повышенной проходимости на базе LADA Nivа. Он используется для оказания паллиативной помощи.



Самарская больница №4 обслуживает взрослое население Октябрьского района – 94 тысяч человек.



«Больница многопрофильная, в своём составе имеет поликлинику и стационар. Автомобили всегда востребованы. На «Грантах» мобильные бригады оказывают помощь на дому пациентам с ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Благодаря наличию «Нивы» выезды на дом позволяют обеспечить пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, необходимыми медикаментами и провести консультацию в комфортной для них обстановке», – рассказала главный врач Самарской больницы №4 Наталья Виктор.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона поставлены 97 новых машин. Также в учреждения за счёт средств федерального и областного бюджетов поставлены 4 новых автомобиля для оказания паллиативной помощи.

Фото: минздрав СО