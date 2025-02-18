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Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.
Новые фельдшерско-акушерские пункты возведены в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района 
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Новые фельдшерско-акушерские пункты возведены в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района 

18 февраля 2025 17:46
176
Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.

Новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района возведены за счет дополнительных средств, выделенных из областного бюджета по поручению главы региона Вячеслава Федорищева. Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.

«Современные пункты оснащены всем необходимым медицинским оборудованием. В новых ФАПах есть все для профилактических осмотров детей и взрослых, начиная от ростомера до анализаторов для экстренной диагностики. Более 600 местных жителей будут получать первичную медико - санитарную помощь, проходить медицинские осмотры, диспансеризацию и вакцинацию рядом с домом», - рассказывает главный врач Сызранской центральной городской районной больницы Вера Лиходедова.

В селе Демидовка приём пациентов будет вести новый специалист, трудоустроенный по программе «Земский фельдшер». В Уваровке продолжит работу опытный сотрудник. В медицинском пункте предусмотрены кабинеты для узких специалистов, которые будут вести приём населения по графику.

За последние годы обновлены 8 фельдшерско-акушерских пунктов в Сызранском районе. В этом году капитальный ремонт ФАПа проводится в селе Чекалино и ОВОП с. Старая рачейка.

Модернизация первичного звена здравоохранения одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году будут возведены 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в поселке Взгорье Сызранского района.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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Здравоохранение
Ранее жители сёл получали медицинскую помощь в приспособленных помещениях.
18 февраля 2025  17:46
Новые фельдшерско-акушерские пункты возведены в селах Демидовка и Уваровка Сызранского района 
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