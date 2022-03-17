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Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови

17 марта 2022 12:25
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Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови

Американский врач-диетолог назвала признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови. Ее рекомендации публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Сьюзан Келли считает, что главными признаками высокого уровня сахара могут быть затуманенное зрение и головные боли, частое мочеиспускание, постоянная усталость, не проходящее чувство голода и внезапная потеря веса, онемение и тошнота. «При сильном повышении уровня сахара хрусталик глаза припухает, из-за чего предметы вокруг могут видеться как в тумане. Головные боли могут начаться из-за обезвоживания, которое часто встречается при диабете», — объясняет Келли.

Слишком частое мочеиспускание тоже является признаком повышенного уровня сахара, так как организм пытается вывести его излишки. Постоянное чувство усталости также может быть важным симптомом, потому что организм становится устойчивым к инсулину, помогающему перерабатывать глюкозу. Лишенного этого источника энергии человека может преследовать усталость, даже если он выспался, пишет Лента.

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Названы признаки, указывающие на повышение уровня сахара в крови
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