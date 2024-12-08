Названы ошибки решивших быстро похудеть к Новому году россиян

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Отчаянное желание похудеть за оставшиеся несколько недель перед Новым годом может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям» 8 декабря о самых частых ошибках худеющих к празднику и призвала к здоровой подготовке формы в короткие сроки.

«Самая популярная ошибка — экстремально резкое ограничение калорийности питания. Речь идет о сокращении ежедневно потребляемых калорий в два и более раз: резкий переход на 1000–1200 ккал и меньше. Особенно часто к таким приемам прибегают люди, которые привыкли есть все блюда без ограничений, употребляют много сладостей и вредной пищи в сумме на 2500–3000 ккал. Помните, что снижение ежедневной калорийности питания должно проходить постепенно, с последовательным сокращением не более чем на 20% неделя за неделей», — отметила эксперт.

По ее словам, в противном случае примерно через месяц человек может заработать серьезные нарушения работы пищеварительной, иммунной и гормональной систем. Резкое сокращение калорийности питания — стресс для всего организма, который приводит к спазмам основных мышечных групп, изменению функционального состояния сосудов, нервной системы и пищеварения.

Еще один недочет — переход на несбалансированные диеты. К этой категории относятся любые монодиеты: белковое или жировое питание, а также сыроедение на фруктах и овощах с полным исключением горячей пищи, злаков, хлеба и мясной продукции.

«Такие диеты — также стресс для организма, вызванный серьезным дисбалансом нутриентов, необходимых в ежедневном питании. Так, например, белковая монодиета приводит к дефициту жиров и углеводов. А жиры, в свою очередь, отвечают за защитную функцию организма, поддержание температуры тела — их отсутствие в питании приводит к резкому снижению энергии (сонливость, недостаток сил, низкий эмоциональный фон, высокая раздражительность). Дефицит углеводов приводит к перепадам настроения, упадку сил», — объяснила Мещерякова.