Названо допустимое количество чашек чая в день

Чай, в отличие от кофе, усваивается медленнее и мягче, но злоупотреблять им не стоит, особенно вечером и при некоторых заболеваниях, рассказал в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Теоретически чай намного лучше кофе, потому что кофеин из чая очень медленно всасывается», — пояснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что безопасной нормой можно считать до трёх чашек по 200 г в день (на завтрак, в обед и полдник).

«Его можно пить в течение дня, но желательно до шести вечера, потому что всё-таки он является, по сути, для нашего организма стимулятором. Желательно под вечер меньше его употреблять именно из-за того, что он собьёт сон», — подчеркнул специалист.

Злоупотребление, особенно крепким чаем, по его словам, может привести к бессоннице.