В Тольятти полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб  водитель большегруза
студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
Самарский зоопарк объявил конкурс рисунков "Любимые герои басен Крылова"
за новогодние каникулы россияне заказали более 526 тысяч литров минеральной воды
В СОУНБ открылась выставка художественных работ Павла Старостина и Евгения Травкина
Шестеро насмерть отравились газом в многоквартирном доме в Балаково Саратовской области
Радиационный шторм уровня S4 стал самым сильным в XXI веке
В Самаре проверят техническое состояние стадиона «Солидарность Арена»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Названо допустимое количество чашек чая в день

109
Чай, в отличие от кофе, усваивается медленнее и мягче, но злоупотреблять им не стоит, особенно вечером и при некоторых заболеваниях, рассказал в беседе с RT врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Теоретически чай намного лучше кофе, потому что кофеин из чая очень медленно всасывается», — пояснил эксперт.

Собеседник RT отметил, что безопасной нормой можно считать до трёх чашек по 200 г в день (на завтрак, в обед и полдник).

«Его можно пить в течение дня, но желательно до шести вечера, потому что всё-таки он является, по сути, для нашего организма стимулятором. Желательно под вечер меньше его употреблять именно из-за того, что он собьёт сон», — подчеркнул специалист.

Злоупотребление, особенно крепким чаем, по его словам, может привести к бессоннице.

Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
109
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026  15:29
Самарский медик рассказала, как подсчет калорий формирует здоровые привычки
456
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026  15:12
В Тольяттинской поликлинике №3 установлено современное рентген-оборудование
445
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта».
19 января 2026  14:59
Автопарк Нефтегорской ЦРБ пополнили два новых автомобиля на базе «ГАЗ Соболь»   
450
В России утвердили время приезда скорой помощи к пациенту
18 января 2026  10:05
597
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
17 января 2026  15:29
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
913
4, 5 и 10 января специалисты службы крови обзванивали и приглашали доноров на сдачу тромбоцитов.
16 января 2026  21:05
Специалисты службы крови региона и доноры помогают пациентам в будни и праздничные дни
913
В 2025 году в регионе завершилась масштабная образовательная программа по развитию наставничества в здравоохранении.
16 января 2026  20:51
Более 200 медработников прошли обучение благодаря региональной программе
858
В Октябрьском районе Самары готовится к открытию детская поликлиника
16 января 2026  17:19
692
В современном ФАПе помощь будут получать порядка 130 жителей поселка.
16 января 2026  14:56
В Хворостянском районе в поселке Высотино возводится современный ФАП
669
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15872
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
109
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
465
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1087
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
366
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
322
