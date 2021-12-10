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Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь

10 декабря 2021 12:18
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Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в новогоднюю ночь

Повышать градус после бокала шампанского не стоит, также как и чередовать его с крепкими напитками. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн.

«Не советую «увеличивать градус» после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование», — пояснил он.

Кроме того, он перечислил мифы, связанные с народными способами снижения вреда алкоголя и уровня опьянения. Один из них о том, что за час до праздника нужно употребить масло.

«Это дает кратковременный эффект. Человек выпил рюмку, а алкоголь не действует — потому что не всасывается. И так и будет происходить, пока масло остается на слизистой», — уточнил специалист в разговоре с «РИА Новости».

По словам нарколога, в результате это масло уходит дальше по желудочно-кишечному тракту, всасывается в кровь, и весь этот накопившийся алкоголь начинает всасываться в организм.

«В итоге происходит алкогольный удар, как кувалдой по голове», — отметил нарколог.

Брюн порекомендовал в качестве закуски использовать картофельное пюре. «Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь», — добавил врач.

Ранее в этот же день диетолог Ирина Караева рассказала о негативном влиянии пива на мозг.

По ее словам, даже в небольших дозах пиво негативно влияет на функционирование головного мозга, клетки массово гибнут из-за кислородного голодания, пишут "Известия"..

При этом пиво оказывает пагубное влияние на весь организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему. Это происходит из-за того, что сердце покрывается слоем жира, увеличивается в размерах, грозя появлением аритмии и гипертонии, пояснила эксперт.

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