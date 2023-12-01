На выставке «Россия» представили опыт Самарского региона по развитию системы здравоохранения

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На стенде Самарской области на международной выставке-форуме в Москве продолжаются выступления ведущих специалистов самарского здравоохранения.

Руководитель Сызранской городской и районной больницы Вера Лиходедова рассказала о привлекательности малых городов Поволжья для жизни и карьеры.

«Поделились нашим опытом создания территориального медицинского объединения и кадрового центра на его базе, реализации мер поддержки, адаптации новых сотрудников и комплексном развитии инфраструктуры Сызрани и Сызранского района — открытии центра чрескожных коронарных вмешательств, модернизации первичного звена и обновлении материально-технической базы специализированных служб», — отметила Вера Александровна.

Создавать новые условия и привлекать специалистов помогает национальный проект «Здравоохранение», инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. В Самарской области эта работа ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Только за последний год в медицину Правобережья Волги пришли 35 врачей и 26 средних медицинских работников.

«Для молодого специалиста это возможность в течение первого года работы освоить все необходимые компетенции под руководством наставника, решить жилищный вопрос, в полной мере раскрыть свой потенциал, работая в современных условиях на новом диагностическом оборудовании. Любое подразделение готово принять новых сотрудников, — отметила спикер. — И конечно, жить и работать в атмосфере старинного купеческого города, стоящего на месте слияния 5 рек. Это местность неописуемой красоты. Приезжайте к нам в гости!».

Для привлечения новых специалистов в медучреждения региона действует целый комплекс мер социальной поддержки.

Одна из мер — выплата медицинским работникам, переехавшим в Самарскую область из других регионов и стран, в размере 200 и 300 тысяч рублей. Причем независимо от возраста сотрудника.

Кроме того, по инициативе главы региона медработникам в селах и малых городах компенсируют первоначальный взнос по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости. Выплату могут получить врачи и средние медицинские работники, работающие в сельской местности, причем без ограничения по стажу и возрасту.

Врачи в возрасте до 40 лет дополнительно могут рассчитывать на компенсацию расходов в размере 50 процентов банковской ставки ипотечного жилищного кредита. Компенсация расходов предоставляется в размере до 100 000 рублей в год в течение 3 лет. При этом специалист должен не менять место работы на протяжении всего срока получения компенсации.

Также среди основных мер социальной поддержки медицинских работников – предоставление служебного жилья, создание комфортных условий для молодых специалистов, включая наставничество со стороны опытных коллег.