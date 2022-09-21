на Самарскую область надвигается геомагнитная буря

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Метеочувствительных жителей Самарской области ждет очередная «встряска». В конце недели регион «накроет» геомагнитная буря.

По информации из открытых источников, геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра. Это явление является одним из важнейших элементов солнечно-земной физики и ее практической части, обычно обозначаемой термином «космическая погода», пишет 63.ру.

— В четверг, 22 сентября, и в пятницу, 23 сентября, уровень геомагнитной активности составит 5 баллов. Такой показатель приравнивается к слабой буре. В последующие дни уровень геомагнитной активности снизится до 4, затем до 3, — сообщает ресурс Gismeteo.ru.