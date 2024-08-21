На набережной Самары состоится акция по профилактике новообразований кожи

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22 августа с 11.00 до 15.00 на Некрасовском спуске набережной реки Волга состоится шестая в этом году акция по профилактике и ранней диагностике новообразований кожи.



Мероприятие организовано специалистами отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера и врачами Самарского областного кожно-венерологического диспансера.



В рамках акции каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога и врача-дерматовенеролога. Жители смогут узнать о рациональном режиме пребывания на солнце, способах защиты от ультрафиолетового излучения, а также получить ответы на интересующие вопросы.



Меланома является одним из самых агрессивных видов образований кожи, однако при условии раннего выявления успешно поддается лечению. Более 15 лет самарские онкологи и дерматологи проводят бесплатные профилактические акции, где жители могут проверить кожу на наличие новообразований. В этом году специалисты областного онкодиспансера провели 5 акций в Самаре, Тольятти, Жигулевске и Богатом.



«Совместно с кожно-венерологическим диспансером в течение всего весенне-летнего периода мы проводим профилактические акции по профилактике рака кожи. Среди факторов, способствующих развитию онкозаболеваний кожи, стоит отметить длительное пребывание на солнце без защитных средств или использование средств с низким фактором защиты от солнца», - рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского онкодиспансера Ирина Окунева.

Фото: минздрав СО/ Алексей Коновалов