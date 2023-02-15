На базе Большеглушицкой ЦРБ открылся пост отделения экстренной и планово-консультативной помощи

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В начале года на базе Большеглушицкой центральной районной больницы открылся пост отделения экстренной и планово-консультативной помощи. Это новое подразделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, которое призвано приблизить квалифицированную специализированную помощь жителям отдаленных южных районов - Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский, Красноармейский.



«При оказании экстренной помощи оперативность имеет решающее значение. Стабилизация состояния пациента в течение "золотого часа" позволяет сохранить жизнь человека и значительно снизить риск осложнений. Чтобы приблизить специализированную помощь для жителей южных районов Самарской области, мы реализовали проект по открытию отдельного поста санавиации в Большеглушицкой больнице», - рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Для работы в новом подразделении на добровольной основе привлекаются опытные специалисты - хирург и анестезиолог-реаниматолог, которые официально трудоустраиваются в областную больницу.



«На посту совместно с молодыми врачами нашей больницы работают коллеги с большим опытом, готовые прийти на помощь, совместно оказать медицинскую помощь качественно и быстро. Одним из важных моментов также является наставничество: обучение наших врачей, возможность поделиться опытом», - подчеркнул главный врач Большеглушицкой ЦРБ Руслан Каримов.



Так, молодые хирурги и реаниматологи из ЦРБ перенимают опыт специалистов-наставников, а жители получают своевременную квалифицированную помощь, не выезжая в областной центр. Врачи оказывают экстренную и неотложную помощь после ДТП, при жизнеугрожающих состояниях. За месяц работы медработники отделения оказали консультативную и экстренную помощь 22 пациентам.



«Мы не только проводим операции непосредственно в районной больнице в селе Большая Глушица, но и выезжаем в соседние медучреждения, если требуется экстренная и консультативная помощь пациентам: помогаем в стабилизации их состояния, проведении противошоковых мероприятий, при необходимости проводим оперативные вмешательства», - отметил врач-хирург Василий Котькин.



Бригада врачей также проводит плановые операции жителям.

«Я обратился с паховой грыжей в поликлинику. Провели обследование, собрали анализы и рекомендовали плановую операцию. Меня прооперировали в нашей ЦРБ, спасибо большое всем врачам за помощь», - поделился житель Большеглушицкого района.



В ближайшее время на базе ЦРБ также будет организовано обучение студентов второго курса ординатуры по хирургии и анестезиологии-реаниматологии.

Фото: минздрав СО