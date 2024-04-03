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Мужчин и женщин региона приглашают проверить репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации

3 апреля 2024 17:48
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Почему важно не игнорировать диспансеризацию?

С этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин в возрасте 18-49 лет.

 «Диспансеризация поможет выявить заболевания или состояния, которые могут негативно повлиять на зачатие и течение беременности. Профилактические осмотры по оценке репродуктивного здоровья в этом году смогут пройти более 166 тысяч жителей Самарской области. Предусмотренные обследования выполняются бесплатно. Для этого паре необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - Причин ухудшения репродуктивного здоровья много. Это и образ жизни, включая малоподвижность, вредные привычки, стресс, и различные вовремя не обнаруженные и не вылеченные инфекции, а иногда и врожденные патологии. Причем многие такие недуги некоторое время могут протекать бессимптомно и пара будет не знать об их наличии без специальных обследований».

Почему важно не игнорировать диспансеризацию?

Диспансеризация помогает выявлять не только заболевания на ранних стадиях, когда их лечение проходит более эффективно, но и факторы риска их развития.

Одна из основных причин бесплодия и у женщин, и у мужчин - вовремя не диагностированные инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путем.
В программу диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья входит определение инфекций, передающихся половым путем.

Какие именно исследования предусмотрены в рамках диспансеризации?

Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья
- для женщин включает:
Осмотр акушером-гинекологом
 Пальпация молочных желез
Осмотр шейки матки с забором материала на исследование
Микроскопическое исследование мазков
Цитологическое исследование мазка
В возрасте 18 - 29 лет - лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза.

- для мужчин включает осмотр врачом-урологом или врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин.

 При выявлении нарушений в показателях здоровья мужчины и женщины будут направлены на дополнительные обследования в рамках второго этапа диспансеризации:
- для женщин – это УЗИ органов малого таза, молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом.
- для мужчин – спермограмма, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, повторный прием врача-уролога.

Ранее спермограммы для мужчин в рамках бесплатных диспансеризаций не проводились. Это практически единственный анализ, который позволяет объективно оценить количество и качество семенной жидкости.

При этом жители региона смогут не только проверить репродуктивное здоровье, но и одновременно пройти все иные профилактические обследования, предусмотренные диспансеризацией и профилактическим медицинским осмотром.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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