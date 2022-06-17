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Мурашко поздравил медиков с профессиональным праздником

17 июня 2022 09:25
124
Мурашко поздравил медиков с профессиональным праздником

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 17 июня, в преддверии профессионального праздника поздравил всех медицинских работников, отметив, что эта профессия самая благородная в мире.

По его словам, повод поздравить врачей есть у каждого.

«Самые первые руки в нашей жизни – это руки акушерки и врача, принимающего роды. Затем мы знакомимся с участковыми педиатрами, терапевтами, которые сопровождают нас всю жизнь», — подчеркнул глава Минздрава.

Как отметил министр, задачей каждого медицинского работника — направить человека на путь сохранения здоровья. Медики всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается, и всегда готовы к новым вызовам.

Кроме того, министр указал, что именно благодаря «сплоченной и самоотверженной» работе врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок удалось сдержать натиск пандемии, сохранив миллионы жизней. Так или иначе впереди — новые задачи. Среди них сохранение здоровья тех, кто перенес COVID-19, и тех, кто в пандемию отложил плановое лечение.

Обратил внимание Мурашко и на то, что популярность медицинских профессий растет, увеличился конкурс на поступление в медицинские вузы. Обращаясь к медикам, глава ведомства призвал постоянно повышать профессионализм, получая новые знания.

«Врач учится всю жизнь», — подчеркнул он.

В заключении министр пожелал успехов в профессиональной области, личного счастья и здоровья всем российским медикам, поблагодарив их за самоотверженный труд.

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. В этом году дата выпадает на 19 июня, пишут "Известия".

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