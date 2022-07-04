MSD предупредила о прекращении поставок в Россию вакцин от оспы и краснухи

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Американская фармкомпания MSD уведомила контрагентов о прекращении поставок в Россию вакцин от ветряной оспы («Варивакс»), от кори, краснухи и паротита (М-М-Р II), которые выпускают также другие компании, сообщил «Коммерсантъ». Информацию подтвердила соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. По ее словам, производитель может прекратить поставки лекарств через год после того, как уведомит о таких планах Минздрав.

В Минздраве не ответили на запрос издания. В MSD сообщили, что прилагают все усилия, чтобы обеспечить поставки в Россию жизненно важных препаратов и вакцин, для которых в стране нет альтернатив. В 2019 г. MSD договорилась локализовать производство вакцин от ветряной оспы, ротавирусной инфекции («Ротатек») и вируса папилломы человека («Гардасил») на площадке «Нацимбио». В «Нацимбио» заявили, что работа по этому проекту приостановлена, а на площадке производят сезонные вакцины.

По данным RNC Pharma, продажи «Варивакса» в прошлом году составили 162,8 млн руб., или 19.8% общего объема поставок этой вакцины, продажи М-М-Р II составили 14 млн руб., или 1,5%. В России есть аналоги этих препаратов: вакцину от ветряной оспы поставляет GSK, а от кори, краснухи и паротита «Вактривир» - «Микроген» (входит в «Нацимбио»).

Согласно комментарию MSD, компания может прекратить поставки в Россию не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. В России у MSD 25 таких препаратов, некоторые из них лидируют по объему поставок в деньгах. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что компании принимают точечные решения по каждому продукту при уходе из страны и исходят из затрат и прибыли. Он отметил, что по 11 лекарствам MSD, у которых есть аналоги, доля компании в прошлом году составила менее 50% в деньгах, пишут "Ведомости".