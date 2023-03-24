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«Может проявиться через 10 или 30 лет»: главный фтизиатр региона Игорь Цыганков — о том, что важно знать о туберкулезе

24 марта 2023 18:29
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Оценить, как иммунитет человека реагирует на туберкулезную инфекцию, помогают иммунологические пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и проба Манту.

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. О методах профилактики и лечения этого инфекционного заболевания рассказал главный внештатный фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Тольяттинского противотуберкулезного диспансера Игорь Леонтьевич Цыганков:

«Туберкулез сопровождает человечество на протяжении тысячелетий. При хорошем иммунитете человек даже не узнает, что в его организм попала микробактерия. У 9 из 10 заразившихся срабатывает иммунитет, и возбудитель находится в спящем состоянии. Однако у одного он будет развиваться и может проснуться через 10 или 30 лет — когда работа иммунной системы даст сбой из-за болезни, переутомления, стресса.

Оценить, как иммунитет человека реагирует на туберкулезную инфекцию, помогают иммунологические пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и проба Манту.

Ведущим фактором риска туберкулеза является ВИЧ-инфекция. Риск заболевания туберкулезом у лиц, живуших с ВИЧ в течение жизни составляет около 50%. При этом у пациентов выполняющих рекомендации врачей, принимающих антиретровирусные препараты, подавляющие ВИЧ-инфекцию, риск заболеть туберкулезом не выше, чем у остального населения, и составляет не более 5-10%.

Сейчас фтизиатры противостоят новому вызову — лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза, что связано с приспособлением возбудителя заболевания к лекарственным препаратам. Современная медицина преодолевает эту проблему за счет назначения комбинации противотуберкулезных и антибактериальных препаратов. Одновременно пациенту назначаются от четырех до шести лекарственных средств. Лечение продолжается от 6 до 26 месяцев и в большинстве случаев позволяет добиться клинического излечения. В сложных случаях применяются хирургические, в том числе эндоскопические методы лечения.

При условии выполнения рекомендованного лечения туберкулез излечим, в том числе при сопутствующей ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания туберкулезом среди взрослого населения в нашей стране осуществляется за счет максимального охвата флюорографическими осмотрами органов грудной клетки. При выявлении отклонений пациенты направляются в противотуберкулезные медицинские организации, где проводится оценка иммунитета с помощью пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным — Диаскинтест, — осуществляются другие методы обследования. Как правило, в течение не более 4-х недель удается установить или исключить диагноз.

В очередной раз отмечу роль профилактики в борьбе с туберкулезом. Профилактические мероприятия помогают формировать иммунитет к инфекции и своевременно выявлять заболевание. Нам всем необходимо помнить слова Николая Александровича Семашко: «Один грамм профилактики стоит килограмма лечения». 

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Медицина Самара

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