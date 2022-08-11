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Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона.
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Минздрав СО разъясняет вопросы о вакцинации от COVID-19

11 августа 2022 18:35
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Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона.


Минздрав СО разъясняет вопросы о вакцинации от COVID-19.

Я уже сделал прививку от коронавируса в прошлом году. Когда нужно повторно пройти вакцинацию?

Ревакцинация проводится спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания при встрече с инфекцией.

В моем прививочном пункте нет вакцины «Спутник Лайт». Как быть, если пора повторно вакцинироваться?

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V» (ГамКовидВак), который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт».

Если я сделаю повторную прививку первым компонентом «Спутника V», получу ли я QR-код?

При выполнении повторной вакцинации только первым компонентом «Спутника V» срок действия сертификата продляется на 12 месяцев.

Была ранее информация о продлении срока годности вакцины от коронавируса. Это правда?

По информации Минздрава России, сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен. Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность препарата.

Где можно узнать адреса прививочных пунктов?

Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона. Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации). Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по горячей линии по номеру «122», по телефонам поликлиник.

Если у вас есть дополнительные вопросы о проведении вакцинации, пишите их под этим постом, в следующей рубрике обязательно подробно разъясним, сообщает минздрав СО.

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Здравоохранение
Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона.
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Минздрав СО разъясняет вопросы о вакцинации от COVID-19
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