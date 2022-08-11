75



Минздрав СО разъясняет вопросы о вакцинации от COVID-19.



Я уже сделал прививку от коронавируса в прошлом году. Когда нужно повторно пройти вакцинацию?



Ревакцинация проводится спустя 6 месяцев после первичной или предыдущей вакцинации, а также после перенесенного заболевания. Прививка поможет укрепить иммунитет и избежать тяжелого течения заболевания при встрече с инфекцией.



В моем прививочном пункте нет вакцины «Спутник Лайт». Как быть, если пора повторно вакцинироваться?



Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V» (ГамКовидВак), который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт».



Если я сделаю повторную прививку первым компонентом «Спутника V», получу ли я QR-код?



При выполнении повторной вакцинации только первым компонентом «Спутника V» срок действия сертификата продляется на 12 месяцев.



Была ранее информация о продлении срока годности вакцины от коронавируса. Это правда?



По информации Минздрава России, сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен. Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит безопасность и эффективность препарата.



Где можно узнать адреса прививочных пунктов?



Пройти вакцинацию можно в любом прививочном пункте региона. Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации). Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по горячей линии по номеру «122», по телефонам поликлиник.



Если у вас есть дополнительные вопросы о проведении вакцинации, пишите их под этим постом, в следующей рубрике обязательно подробно разъясним, сообщает минздрав СО.