Минздрав СО: о работе медучреждений региона в майские праздники

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В период продолжительных выходных прием врачей и работа структурных подразделений поликлиник Самарской области будут организованы по отдельному графику. С подробной информацией о работе медицинских служб можно ознакомиться на официальных сайтах учреждений.



В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.



Также будет организована работа мобильных медицинских бригад поликлиник для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний.



Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в своем обычном режиме с 8.00 до 20.00.



Информацию о графике работы отделений профилактики и возможностях прохождения диспансеризации, о работе иных медицинских служб можно уточнить на сайтах учреждений.



В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.



При внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу жизни пациента, необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.



Дежурить в штатном, круглосуточном режиме будут и травмпункты.



В Самаре:



1. Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова ул. Полевая, 80а;



2. Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко, ул. Калинина, 32;



3. Самарская городская больница №7, ул. Крайняя, 17;



4. Самарская городская больница №10, ул. Медицинская, 4б;



5. Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, детский травмпункт, ул. Ташкентская, 159.



В Новокуйбышевске:



1. Новокуйбышевская центральная городская больница, ул. Пирогова, 1, к3.



В Тольятти:



1. Тольяттинская городская поликлиника №3 ул. Цветной бульвар, 16, кабинет травматологической помощи



2. Тольяттинская городская больница №2 ул. Баныкина, кабинет травматологической помощи, приемное отделение.



В Сызрани:

Сызранская центральная городская и районная больница ул. Комарова,1.

Фото: минздрав СО