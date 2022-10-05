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Минздрав России зарегистрировал противооспенный препарат НИОХ-14

5 октября 2022 23:32
82
Препарат разработан и запатентован "Вектором" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. 

Министерство здравоохранения России зарегистрировало российский противооспенный препарат НИОХ-14, об этом в среду сообщается в государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС), передает ТАСС.

"Торговое наименование - НИОХ-14. <…> Дата государственной регистрации - 04.10.2022", - отмечается в реестре.

Препарат разработан и запатентован "Вектором" совместно с Новосибирским институтом органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН. 

Как пишут "Известия", среди показаний к применению: вирус натуральной оспы, вирус оспы обезьян, вирус коровьей оспы. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Противопоказаниями для применения препарата являются гиперчувствительность к его компонентам, непереносимость лактозы, беременность и период грудного вскармливания.

 

Фото:  ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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