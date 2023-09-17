Минздрав России: эпидобстановка по заболеваемости ОРВИ сегодня стабильная

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— Несмотря на определённый рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах, в целом эпидобстановка сегодня стабильная, — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.



Решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью:

В том числе сформировать необходимый запас медикаментов;

Выстроить маршрутизацию пациентов;

Проработать усиление участковой и инфекционной службы.



— Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае роста заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов, — также отметил Алексей Кузнецов.



Также в регионах начата вакцинация от гриппа — рекомендуем её пройти.

Фото: минздрав России