Минздрав РФ утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки

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Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, добавив туда спасательное одеяло.

Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

РИА Новости сообщает, что в новую аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.

Приказ опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.