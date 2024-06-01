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Минздрав РФ утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки

1 июня 2024 09:31
141
Минздрав РФ утвердил новую комплектацию автомобильной аптечки

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, добавив туда спасательное одеяло.
Старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
РИА Новости сообщает, что в новую аптечку будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.

Приказ опубликован на портале правовой информации, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

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