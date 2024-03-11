Минздрав РФ: как сделать блины полезными

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Чтобы разнообразить вкус блинов и сделать их более полезными, можно добавить в тесто овощи, зелень или ягоды.



Об этом рассказала диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.



Блины — это отличный источник энергии. Чтобы сделать это блюдо полезным, используйте цельнозерновую муку. Её также можно смешать с мукой высшего сорта в соотношении 1:1.



Чтобы увеличить полезные свойства и разнообразить вкус блинов, можно добавить в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды.



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— Калорийность блинов повышается, когда в рецепт добавляют сахар, муку высшего сорта и масло. Калорийность одного блина — от 70 до 135 ккал. Рекомендуем съедать не более одного блинчика с начинкой за один приём пищи. А если вы худеете, то блинчик можно позволить себе только на завтрак, — посоветовала Софья Елиашевич.



Чтобы сделать блины не такими калорийными, добавляйте как можно меньше сахара и масла в тесто. Для яркости вкуса используйте приправы – цедру цитрусовых, ванилин или корицу.



Не забывайте про калорийность топингов — различных сиропов. Любые сахаросодержащие добавки будут в разы калорийнее, чем фрукты и ягоды.

Фото: pxhere.com