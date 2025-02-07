Минздрав предложил штрафовать выпускников медвузов за отказ от отработки

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Выпускников медицинских вузов могут обязать проходить отработку в организациях системы ОМС, а за отказ от нее – штрафовать. Соответствующее предложение выдвинул Минздрав РФ в проекте поправок в закон "Об образовании в РФ".

По данным пресс-службы ведомства, целью поправок является повышение эффективности здравоохранения при помощи квалифицированных специалистов и совершенствование системы их подготовки.

Так, учащиеся на бюджете студенты высших и средних профессиональных медицинских учебных заведений после выпуска должны будут как минимум три года отработать в медучреждениях системы ОМС. Те, кто получал образование по целевому договору, смогут продолжить учебу в ординатуре только при условии заключения нового договора с тем же заказчиком.

Если же выпускники откажутся проходить отработку, им будет назначен штраф. Размер взыскания будет равен двойной сумме, потраченной государством или заказчиком на обучение студента.

Однако, отметили в Минздраве, законопроект предусматривает, что выпускники смогут самостоятельно выбрать регион и место работы. Главное, чтобы там были свободные вакансии, пишет Смотрим.