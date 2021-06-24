Михаил Мурашко рекомендует в жару пить обычную воду, не употреблять алкоголь и не переедать

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендует в жару сократить время пребывания под открытым солнцем, отказаться от сладких газированных и содержащих кофеин напитков в пользу обычной воды, не употреблять алкоголь и не переедать, передает ТАСС.

"Во время жары нужно соблюдать простые правила, чтобы избежать проблем со здоровьем. Необходимо пить больше обычной воды, откажитесь от сладких газированных напитков, напитков, содержащих кофеин. Недопустимо употребление алкоголя в жару, поскольку он способствует обезвоживанию организма, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и может вызвать нарушение ритма сердца. Также не переедайте", - сказал он в четверг журналистам.

Одежда должна быть максимально легкой и комфортной, необходимо также сократить время пребывания под открытым солнцем.

"Если почувствовали слабость, тошноту, головокружение, как можно скорее переместитесь в прохладное место, выпейте воды, отдохните. Если симптомы не проходят, вызовите врача", - порекомендовал глава Минздрава.

Он также рассказал, что при такой погоде в организме происходят изменения, которые могут поспособствовать обострению заболеваний. "Особенно уязвимы пациенты с артериальной гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью", - указал Мурашко.

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