Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минздрава сообщил, что речь идет о Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.
Мурашко назвал регионы, где, ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу
Предложение прозвучало в ходе визита Елены Шмелевой в региональный центр поддержки одаренных детей «Вега».
Елена Шмелева предложила начинать изучать физику и химию уже в начальной школе
Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Анатолий Черных рассказал, что делать, если в «Личном кабинете правообладателя» отсутствует объект недвижимости.
Росреестр СО: пять причин отсутствия объектов недвижимости в «Личном кабинете правообладателя» и как их устранить 
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
Запрет  распространяется на Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества.
В регионе введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 
У каждого жителя есть возможность стать автором перемен.
Жителей Самары приглашают высказать свое мнение о будущем города
В Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры.
В Самаре обновляют сквер Памяти борцам революции
Благодаря нацпроекту на «Энерготехмаше» увеличили выработку.
На «Энерготехмаше» подвели итоги реализации нацпроекта «Производительность труда»
Наверх
Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
0.38
EUR 86.65
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Мурашко назвал регионы, где, ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу

5 августа 2021 17:38
34
Глава Минздрава сообщил, что речь идет о Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях.

Наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях, заявил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край", - сказал он.

По его словам, сегодня в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

 

Фото:   Вячеслав Прокофьев/ТАСС

 

Теги: коронавирус Мурашко регионы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области от коронавируса скончались 16 человек.
05 августа 2021, 14:55
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самарской области от коронавируса скончались 16 человек. Здравоохранение
183
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
05 августа 2021, 13:59
В Самаре сделают больше круглосуточных пунктов вакцинации
Жители города предпочитают вакцинироваться в ночное время. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
283
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
05 августа 2021, 11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
Они загружают на сайт Госуслуг фальшивые справки о результатах теста, которые делают в фотошопе или покупают. Происшествия
252
В центре внимания
Дмитрий Азаров обсудил с руководителем образовательного центра «Сириус» Еленой Шмелевой вопросы развития науки и образования в регионе.
5 августа 2021  17:02
Дмитрий Азаров пригласил Елену Шмелеву войти в наблюдательный совет НОЦ «Инженерия будущего»
135
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
5 августа 2021  13:00
Вода в Волге в районе набережной Самары не опасна
219
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
5 августа 2021  12:38
История, мифы и легенды самарской земли станут основой для новых туристических маршрутов
256
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
5 августа 2021  12:17
Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру
238
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
5 августа 2021  11:23
Туристам предлагают «липовые» справки о прохождении теста на COVID-19
252
Весь список