Мурашко назвал регионы, где, ситуация с коронавирусом вызывает наибольшую тревогу

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Наибольшую тревогу вызывает ситуация с коронавирусом в Туве, Коми, Севастополе, Магаданской и Самарской областях, заявил в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По количеству больных наибольшую тревогу у нас вызывают сегодня Республики Тыва, Коми, город федерального значения Севастополь, Магаданская область, Астраханская и также Самара и Красноярский край", - сказал он.

По его словам, сегодня в некоторые из этих регионов направлены бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи.

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС