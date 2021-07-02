Стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

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Об этом рассказал Михаил Мурашко:



«Первые в списке - это пациенты, перенесшие COVID-19. Мы будем приглашать тех, кто перенес его от двух до шести месяцев назад.



Вторая группа - пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых мы будем приглашать в период стабильной эпидемической ситуации. Очень важно оценить состояние и держать под контролем болезнь.



Третий поток - люди, которые не обращались за медицинской помощью два и более года», - отметил глава Минздрава России.



Решение о проведении диспансеризации принимается субъектами с учетом эпидобстановки.



Проходить диспансеризация будет в 2 этапа.