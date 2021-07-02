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Стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

2 июля 2021 13:43
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Стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

Об этом рассказал Михаил Мурашко:

«Первые в списке - это пациенты, перенесшие COVID-19. Мы будем приглашать тех, кто перенес его от двух до шести месяцев назад.

Вторая группа - пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, которых мы будем приглашать в период стабильной эпидемической ситуации. Очень важно оценить состояние и держать под контролем болезнь.

Третий поток - люди, которые не обращались за медицинской помощью два и более года», - отметил глава Минздрава России.

Решение о проведении диспансеризации принимается субъектами с учетом эпидобстановки.

Проходить диспансеризация будет в 2 этапа.

Теги: диспансеризация коронавирус Михаил Мурашко

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