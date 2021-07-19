Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19

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Выраженное поражение легких при COVID-19 стало развиваться вдвое быстрее и на данный момент может возникать уже к третьим-четвертым суткам с начала болезни. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, — это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил министр.

Кроме того, появился ряд новых симптомов, иногда отмечаются кишечные проявления, но чаще наблюдаются проявления, сходные с ангиной, добавил Мурашко.

Также он отметил, что коронавирус стал распространяться быстрее, течение заболевания тоже ускорилось, сообщают "Известия".

«Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов», — заявил он.