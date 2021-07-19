Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре не снижаются объемы проводимых профилактических мероприятий, направленных на противодействие коронавирусной инфекции, в том числе, наращиваются темпы вакцинации.
Во всех видах общественного транспорта в Самаре продолжаются рейды по соблюдению масочного режима
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются гроза, шквалистое усиление ветра, возможен град
Модернизация библиотечной системы в Самаре ведется в рамках нацпроекта «Культура». 
Елена Лапушкина проверила ход ремонтных работ в городских библиотеках
4 золотые медали завоевал Абдырахманов Руслан.
Самарские сумоисты завоевали 5 золотых медалей всероссийских соревнований
В фокусе внимания на этой неделе: вакцинация от COVID-19, социальные выплаты, благоустройство знаковых мест.
ЦУР СО:  4700 сообщений в неделю отработали органы власти региона
В Самаре заболели 110 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
В Самаре начинает работу уникальная выставка, посвященная 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +33 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19

19 июля 2021 13:53
112
Мурашко предупредил об усилении тяжести течения COVID-19

Выраженное поражение легких при COVID-19 стало развиваться вдвое быстрее и на данный момент может возникать уже к третьим-четвертым суткам с начала болезни. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Самое главное, наверное, на чем следует акцентировать внимание, — это то, что если раньше мы видели, что поражение легких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение легких может возникать уже к третьим-четвертым суткам», — заявил министр.

Кроме того, появился ряд новых симптомов, иногда отмечаются кишечные проявления, но чаще наблюдаются проявления, сходные с ангиной, добавил Мурашко.

Также он отметил, что коронавирус стал распространяться быстрее, течение заболевания тоже ускорилось, сообщают "Известия".

«Это та сегодняшняя особенность — более быстрое распространение среди населения и более быстрое течение заболевания у пациентов», — заявил он.

Теги: коронавирус Михаил Мурашко

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 110 человек.
19 июля 2021, 14:05
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 110 человек. Здравоохранение
110
Стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
02 июля 2021, 13:43
Стартовала углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Об этом рассказал Михаил Мурашко. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
688
Течение коронавируса от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток
06 июня 2021, 11:10
Течение коронавируса от легкого до среднетяжелого может развиться в течение суток
Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
984
В центре внимания
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
19 июля 2021  13:22
Самарскую область в очном этапе конкурса «Лидеры России 2021» представят 68 участников
118
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
19 июля 2021  11:43
В Самарской области до конца года почти 700 детей-сирот получат собственное жилье
166
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
19 июля 2021  11:10
В Самаре намерены уменьшить количество автобусов
457
Все мы, жители Самарской области, по праву гордимся родной землей, достижениями и победами не только минувших лет, но и дня сегодняшнего.
17 июля 2021  18:19
Поздравление Дмитрия Азарова с Днём самарской символики
1125
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
17 июля 2021  10:41
Пост вице-губернатора Самарской области покинул Владимир Терентьев
1231
Весь список