Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19

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Во вторник, 3 августа, начал работать новый инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5. В нем будут проходить лечение пациенты с COVID-19. Оснащение госпиталя и готовность к приему первых больных оценили Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В регионе новые современные ковид-госпитали стали строиться одними из первых в стране по инициативе Дмитрия Азарова и с учетом прогнозов экспертов о третьей волне пандемии. В Тольятти модульное здание для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией построено в сжатые сроки – от принятия Губернатором решения о строительстве до приема первых пациентов прошло чуть больше полугода.

«Сегодня очень важный день. Мы повышаем вооруженность, оснащенность системы здравоохранения, создаем дополнительные условия для своевременного оказания помощи жителям региона», – отметил Дмитрий Азаров.

Министр здравоохранения страны отметил, что новый корпус – это серьезный шаг для повышения качества оказания помощи жителям региона и, в частности, Тольятти. «Сейчас система здравоохранения мобилизуется фактически в полном масштабе, происходит перевооружение. И использование современных технологий, новых зданий для лечения пациентов с COVID-19, включая реанимационную защиту, – это ответ на вызов сегодняшнего времени, – подчеркнул Михаил Мурашко. – В целом система здравоохранения страны очень сильно перевооружилась в последнее время. И один из таких важных блоков – диагностика инфекционных заболеваний. Правительство России выделило более 5 млрд рублей для того, чтобы в каждом регионе сформировать мощные лаборатории по диагностике. А сегодня в нашем арсенале появляется новое высокофункциональное здание, оснащенное реанимационным оборудованием. Это подарок для всей системы здравоохранения области».

Новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой оснащенной душевой, наличием предбокса.

Всем поступившим больным с СOVID-19 будет проводиться компьютерная томография, обследование органов грудной клетки, а также ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной полости, эхокардиография. Также будут выполняться необходимые клинические, биохимические, бактериологические анализы. Все оборудование – современное.

«Мы получили новый передвижной аппарат УЗИ экспертного класса, который оснащен всеми необходимыми функциями, датчиками. На нем можно проводить любые исследования, в том числе эхо сердца. И в условиях инфекционного корпуса он просто необходим, потому что одно из самых грозных осложнений при коронавирусе касается тромбоза артерий и вен. И мы сможем их диагностировать», – рассказал заведующий отделением ультразвуковой диагностики Леонид Мисюр.

После проведения всех исследований, установки диагноза пациента в зависимости от тяжести состояния госпитализируют в инфекционное отделение или в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Глава региона поблагодарил всех медиков пятой горбольницы, которые содействовали скорейшему строительству нового инфекционного корпуса. «Благодаря вам мы реализовали задачу в кратчайшие сроки. В самый сложный период – третий этап волны пандемии – мы получаем дополнительную оснащенность системы здравоохранения», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

От лица медицинского сообщества Министра и Губернатора поблагодарил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Алексей Кирсанов. «Приятно ходить по современным помещениям, но будем стремиться к тому, чтобы они пустовали, работать для того, чтобы справиться с угрозами и рисками для жизни и здоровья людей», – отметил он.

Глава региона поблагодарил за внимание к Самарской области министра здравоохранения, федеральное правительство. «На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией – очень непростого для всех нас – Михаил Альбертович уделяет самое большое внимание нашему региону. Благодаря вашей поддержке, поручениям Президента страны Владимира Владимировича Путина, сейчас одновременно на территории Самарской области построено и строится пять инфекционных корпусов», – отметил Дмитрий Азаров. Такого масштабного обновления инфекционной службы не было никогда в истории региона.

Для противодействия распространению коронавирусной инфекции уже построен подобный корпус в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина. Еще один корпус ковид-госпиталя в Тольятти строится федеральным медико-биологическим агентством. Началось возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы в Самаре. Продолжается создание нового инфекционного корпуса в горбольнице №2 г. Сызрани, ввод которого запланирован на текущий год. Результатов удалось добиться благодаря системной и заблаговременной работе Правительства региона во главе с Губернатором.

«Инфекционный корпус больницы в Сызрани строится благодаря прямому поручению Президента страны, которое было дано во время его визита в регион. Заблаговременно мы начали отработку по строительству нового корпуса детской инфекционной больницы. В этих вопросах нас поддержало Министерство здравоохранения. Мы понимаем, задача региональных властей – опережающими темпами создавать условия для защиты жизни и здоровья людей. И такая совместная работа позволяет нам укреплять систему здравоохранения. Еще раз подчеркну: целый ряд решений мы готовили заблаговременно. Заглядывая за горизонт, мы заблаговременно подготовили систему здравоохранения к третьей волне пандемии», – акцентировал Глава региона.

Глава региона и руководитель федерального ведомства подчеркнули, что снизить распространение коронавирусной инфекции поможет вакцинация. С этой задачей Самарская область справляется несколько лучше, чем в среднем по стране. По данным регионального Минздрава, на 2 августа около 813 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от COVID-19, из них свыше 623 тысяч жителей полностью завершили вакцинацию. Исполнение плана вакцинации составляет 52,85% – выше уровня среднероссийского значения. В настоящее время в регионе работает почти 170 пунктов вакцинации, в том числе, круглосуточные.

«Чтобы сбить третью волну пандемии, необходимо соблюдать ограничительные мероприятия и вакцинироваться. Сегодня Самарская область является одним из лидеров по проведению вакцинации. Мы видим хорошие темпы, – подчеркнул Михаил Мурашко. – Но нужно помнить, что вакцинация защитит только после 42 дня, да и принципиально важно в этот период максимально себя обезопасить». Министр добавил, что сделать прививку от коронавируса необходимо всем людям старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Это личная защита здоровья каждого человека. «Мы видим, что люди старше 60 лет наиболее тяжело переносят заболевание, имеют серьезные осложнения, остаточные проявления обострения старых хронических неинфекционных заболеваний. Мы просто призываем каждого человека, особенно старшей возрастной группы, пройти вакцинацию, сберечь свою жизнь и своих близких. Это не пустые слова, это задача сегодняшнего дня номер один», – акцентировал глава Минздрава России.

Министр здравоохранения России вместе с Губернатором проинспектировали работу одного из пунктов вакцинации – в новом здании Тольяттинской городской клинической поликлиники №3.

«Мы организовали пункт вакцинации, который в своем составе предусматривает все необходимые кабинеты с учетом тех, кто приходит на первичную вакцинацию или на повторную. Это зона регистрации и анкетирования пациентов, помещения для осмотра врачами, процедурные кабинеты. Здесь же у нас есть кабинет неотложной помощи с дежурным врачом на случай экстренных ситуаций», – рассказала заместитель главного врача по медицинской части Тольяттинской городской клинической поликлиники №3 Светлана Солдатова.

«Конечно, медики делают все возможное и невозможное, за что им огромная благодарность. Но главное, чтобы каждый из нас позаботился о своем здоровье. Это очень просто. Необходимо носить средства индивидуальной защиты, следовать рекомендациям врачей, эпидемиологов, инфекционистов, делать прививки, – подчеркнул Губернатор. – Сегодня мы видели, люди приходят в новую поликлинику, чтобы сделать прививку. Это не занимает много времени, но это защищает собственное здоровье и окружающих. Еще раз хочу напомнить, что есть люди, которым противопоказана вакцинация. Если все мы позаботимся о своем здоровье, таким образом создав иммунитет, позаботимся и о здоровье тех людей, которым, к сожалению, прививку делать нельзя».

Дмитрий Азаров поблагодарил Михаила Мурашко за принятое решение о досрочном начале поставки вакцин против гриппа: «Вакцинация по гриппу прошлого года, которую мы проводили до последних дней декабря, показала эффективность: в весенний период ни одного случая заболевания гриппом в Самарской области не было. Это еще раз подчеркивает эффективность сегодняшних разработок российских ученых и Министерства здравоохранения. Такая же эффективность высокая есть и по вакцинам от коронавирусной инфекции».

«В Самарской области сегодня хорошо отлажена система тестирования. Пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки, потому что, как мы видим, сегодня уже к пятым суткам развиваются тяжелые осложнения. И затягивание лечения просто опасно для жизни. Еще один момент хотел в цифрах привести: более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это не вакцинированные пациенты. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает – защищает и спасает жизнь, – подчеркнул Михаил Мурашко. – Хотел бы поблагодарить Губернатора и Правительство Самарской области за внимание и строительство поликлиник, новых инфекционных госпиталей. Это то, что является заботой о каждом человеке. И тем более важно, что новые учреждения открываются в самых густо населенных районах. Например, Автозаводский район является одним из самых крупных районов в России, поэтому такая инфраструктурная практика крайне важна».