Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области

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Дмитрий Азаров в своём Instagram-аккаунте обратился к жителям Самарской области.



«Вы уже знаете, что омикрон-штамм распространяется очень быстро, поэтому необходимо максимально защитить себя и близких, чтобы разорвать цепочку заболеваний. В очередной раз обращаюсь к каждому из вас – соблюдайте известные требования: носите маски, держите соцдистанцию и прививайтесь! Понимаю, что за два года пандемии многие уже устали, но как и в предыдущие разы, пройдём этот период только вместе, объединив усилия. Сейчас нам всем важно набраться сил и терпения, чтобы облегчить работу наших медиков и победить вирус, а значит быстрее вернуться к привычной жизни.



Всем здоровья!»,- пожелал глава региона.

Фото: правительство СО